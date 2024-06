Na obou místech v Jihlavě, kde už řetězec fast foodu McDonald´s stojí, má omezené možnosti. V CityParku jde o jedno z několika oken v jídelním koutku a na náměstí je restaurace v přízemí obchodního domu Prior. I tady má řetězec omezený manévrovací prostor. V Aventinu půjde o větší prostor, který nabídne více možností.

Zdroj: Deník/Martin Singr

To kvituje Barbora Staňková. „Občas v Jihlavě obědváme a děti milují Happy Meal, proto do McDonald´s často zamíříme na jídlo všichni. Doufám, že v Aventinu by to mohlo být více komfortní. Bude to nejnovější, tak se to nabízí, před restaurací by mohlo být i malé dětské hřiště, místo na něj určitě je,“ uvažovala nahlas mladá maminka.

Ne všichni ale v horácké metropoli vítají další americký fastfood, tím spíše, když budou stát oba vedle sebe. „Kdyby tam byla pořádná česká restaurace, bylo by to lepší. Nebo mexická, ta tady v Jihlavě taky chybí,“ prohlásil Tomáš Havlíček, který do Jihlavy čas od času zamíří na večeři.

V nákupní zóně Aventin Shopping Jihlava zatím nabízí občerstvení KFC, Červené jablko se zaměřením na asijskou kuchyni, Tenmanya se sushim, Moje Pizzeria Yakouben, Bistro Poke Bowl, Pepe´s Café nebo Bubblify.

Deník se obrátil s dotazy ohledně nové restaurace v Jihlavě také na McDonald´s, odpovědi však zatím neobdržel.

