Od roku 2010, kdy bylo vydáno stavební povolení, se hodně změnilo. Původní plány počítaly s tím, že levá část nákupní zóny bude o šest metrů výše než pravá. To je minulostí. Zemina se začala přemisťovat ještě za minulého vedení města, bylo potřeba dostat do roviny výškový rozdíl šestnáct metrů. Jen tyto manipulace zabraly půl roku čistého času.

V průběhu let se zdokonaluje také koncept budovy, dostane moderní tvář. Padly plány na dvaadvacet metrů vysokou budovu, jiná hala se během let přesunula dál od silnice a snížila se. „Nepůsobí tak těžkopádně,“ řekl manažer výstavby Jiří Pech. „Líp to zapadá do přírody. Ale jsou to náklady navíc a ubylo asi deset tisíc metrů čtverečních ploch,“ pokračoval.

Zástupce rakouského investora Ota Kohoutek je přesvědčený, že velké centrum retailového charakteru v krajském městě vhodně doplní již fungující City Park. „Snažíme se zasadit obchody do uceleného konceptu, aby to mělo hlavu a patu,“ řekl. Třeba kamiony se zásobováním budou obchody objíždět zadem, a tím nedojde k žádnému konfliktu s auty zákazníků.

Celkem pětatřicet obchodů bude mít společnou a jednotnou tvář, na designu pracuje renomovaná rakouská kancelář. „V jednoduchosti je krása“ podotkl Kohoutek. Pro auta zákazníků bude k dispozici 1350 parkovacích míst, každé z nich bude o dvacet centimetrů delší a o čtyřicet širší, než kolik požaduje norma. „Dva metry sedmdesát budou komfortní – lidem se dobře zaparkuje a dobře z auta vystoupí,“ vysvětlil Kohoutek. Zákazníci mohou parkovat poblíž obchodu, kam budou mířit, a na každých šest parkovacích míst připadne jeden zelený ostrůvek se stromy.

Dělníci aktuálně pracují na přístřešku, který bude před obchody. Díky němu by se zákazníci měli cítit lépe. „Umožní lidem projít mezi obchody suchou nohou,“ řekl Pech. Přístřešek bude v jednom místě hluboký až čtyřicet metrů. Tam bude pod prosklenou plochou možné pořádat různé akce. „Třeba po situaci s koronavirem budou lidé před obchodními centry preferovat retail parky, kam přijedou a jdou jen do obchodu, kam potřebují,“ uvažoval Pech.

Aventin nabídne obchody, které v Jihlavě otevřou svojí další pobočku, jiné se přestěhují. A budou i některé, které momentálně vstupují na český trh. O konkrétních značkách Kohoutek mluvit nechtěl, nicméně koncept retailu se zaměřuje na diskontní sortiment, který zajišťuje základní životní potřeby za dostupné ceny.

Kromě obchodů bude Aventin nabízet i prostory s občerstvením, kávou, cukrářství nebo fast food s možností prodeje do auta. „Budeme tu mít i vlastní veřejné toalety. Cílem je udržet návštěvníky centra co nejdéle a co nejvíce jejich volný čas zpříjemnit,“ prozradil Kohoutek.

Nadále se přitom řeší plochy mezi staveništěm a rodinnými domy na kraji Jihlavy. „Naším cílem je změna územního plánu na viladomy nebo řadovky, aby přechod z rodinné zástavby byl plynulejší,“ prozradil Pech. Dalším záměrem je přetvořit krásné území s rybníkem nedaleko Aventinu na relaxační zónu. „Je to takový paradox, že jsou tady rodinné domky, ale ty lidi z nich nemají kam jít,“ poznamenal Pech.

První zákazníci by se mohli do obchodů podívat na Velikonoce v příštím roce, míní Kohoutek. Pech upřesnil, že se nebude otevírat později než v květnu. To ale dojde jen k otevření části obchodů, kompletně by mělo být vše otevřeno během dalšího roku.

Portfolio dává smysl, říká Ota Kohoutek

Zástupce investora Ota Kohoutek odpověděl Deníku mimo jiné na tři krátké otázky týkající se nové obchodní zóny Aventin, která vzniká na kraji Jihlavy směrem na Pelhřimov.

Jaké obchody zákazníci v obchodní zóně Aventin najdou?

Svou velikostí a dominancí projektového území zde najde své uplatnění široká škála obchodních řetězců, které už občanům Jihlavy a širokému okolí svůj sortiment nabízí, a jsou přesvědčeni, že mohou úspěšně provozovat i dvě prodejny v Jihlavě. Budou tu i nájemci, kteří se budou stěhovat z méně vyhovujících prostor a jsou tu i takoví, kteří vstupují na český trh nově. U českých zákazníků ještě nejsou tak známí, nicméně svoji cenovou politikou a širokou nabídkou na velké ploše si své zákazníky rychle získají.

Zdroj: archiv DeníkuBude do Aventinu jezdit MHD, nebo spíše uvažujete o autobusech ve vlastní režii?

Jednáme o tom. Pokud by se nemělo MHD do zprovoznění centra stihnout zajistit, budeme to v počátcích řešit shuttle busem, který by v několika denních intervalech zajišťoval dopravu z centra města, tím nebudou všichni závislí na osobním autu. Projekt s autobusy počítá, v rámci projektu se počítá se dvěma zastávkami.

Kdy otevřete? Stihnou lidé vánoční nákupy?

Snažili jsme se stihnout vánoční období, ale rozsáhlostí projektu, komplikacemi s legislativou a koronavirovou situací se nechceme vystavovat tlaku, který bychom byly nuceni přenášet na nájemce. Otevření směřujeme na Velikonoce 2021, to je náš cíl.