Telčští památkáři nyní nabízejí knihu věnovanou dvěma nejvýznamnějším barokním varhanářským školám českých zemí. Autorem téměř tří set stránkové publikace nazvané Varhany brněnské a loketské školy a jejich zvukové ideály je pracovník telčského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Petr Koukal.

Kniha přináší nový úhel pohledu. Činnost a význam brněnských a loketských mistrů a zvláštnosti jejich varhan, zejména píšťal, autor dokumentuje a hodnotí s důrazem na zkoumání jejich zvukové stránky. „Obě varhanářské školy už dlouhá léta považujeme za to nejlepší, co přineslo barokní varhanářství českých zemí a co nás úspěšně prezentuje i v evropských souvislostech. Není to jen pro řemeslné či výtvarné kvality jejich varhan, nýbrž i kvůli jejich zvukové charakteristice. Ta se skutečně do velké míry vymyká standardu ostatní dobové produkce,“ řekla mluvčí telčského pracoviště NPÚ Ilona Ampapová.