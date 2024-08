Louckou pouť provázelo ideální počasí, nebylo příliš vedro ani zima a to jen napomohlo pohodové atmosféře. | Video: Deník/Martin Singr

Nechyběl třeba tradiční autodrom nebo labutě ani novější extreme či aquazorbing. Děti si mohly vybrat například hned ze čtyř skákacích hradů. Ti větší mířili na loď nebo na lavici.

Letošní novinkou pak byly skříně s obrovskými plyšáky. Kdo chtěl, mohl za pár deseti korun zkusit štěstí a přestřihnout provázek, na kterém obrovské hračky visely a tím je získat. „Vypadá to jednoduše, ale podle mě je to nastavené tak, aby to zase tak snadno nešlo,“ byl při sledování neúspěšných pokusů jiných mírně skeptický jeden z návštěvníků. Jméno nechtěl uvést, redakce ho však zná.

Součástí pouti byla i výstava místního fotoklubu Libra, několik koncertů, zábav a fotbalových zápasů. Vyšlo i počasí, kdy nebylo moc vedro ani zima a pouť si tak všichni naplno užili.