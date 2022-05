V autobuse jsou ještě volná místa, zájemci se mohou hlásit na telefonu 733 755 312. „Jezdíme na tržnici. Je možné se dostat i do města na prohlídku, ale odjezd zpět je stanovený na dvanáct ou hodinu,“ uvedla jedna z organizátorek, která nechtěla uvést své jméno, redakce Deníku ho však zná.

Batelovští měli jet do Polska i v létě na poznávací zájezd, ani letos to však nevyjde. Po dvou letech pandemie koronaviru letos zájezd pořádaný radnicí zhatila válka na Ukrajině. Zájemci se odhlašovali a nyní je jich tak málo, že se nevyplatí jet.

Cestující zkrátka stárnou a mladé to příliš neoslovuje. „Ještě to zkusíme příští rok. Myslím, že ten zájezd je zpracovaný velice hezky a zajímavě, Polsko je co se týče turistiky velice podceňovanou zemí,“ uvedla mluvčí radnice Vendula Sedláčková.

V Batelově začali podobné zájezdy dělat před devíti lety, vždy každý druhý rok. Účastní se stále stejné tváře. Nejvíce jich je přímo z Batelova, cestují ale i zájemci z Jihlavy, z Třeště a jeden cestující už byl i z Plzně. „Byli jsme v Paříží, v Itálii, v Provance, v Londýně,“ vyjmenoval závěrem starosta, kam se už společně podívali.