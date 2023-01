„Kvůli tomu, že by vzduchotechnika nevháněla teplý vzduch by docházelo k velké vlhkosti, rosení skel, vytváření plísní a špatným podmínkám pro koupání. Kdybychom výrazně snížili teplotu vody, aby nedocházelo k jejímu velkému odpařování, tak by zase byla návštěvníkům bazénu zima,“ popsal Málek.

Mezi svátky nebylo možné sehnat speciální díl a ani firmu, která by poruchu opravila. „Od pondělí 2. ledna již specializovaná firma intenzivně pracuje na opravě vzduchotechniky. Poškozený díl se pokusí repasovat, protože z Německa stále ještě nedorazil,“ sdělil Málek s tím, že ve čtvrtek se pokusí vzduchotechniku zprovoznit. V pátek by se mohl opět otevřít pro plaveckou školu i veřejnost.