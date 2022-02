Nikoli však skladatel Ludwig, nýbrž jeho synovec a zároveň jediný dědic Karl. „Jediný synovec a zároveň univerzální skladatelův dědic Karl van Beethoven strávil pět let v Jihlavě ve vojenské uniformě a našel si zde také manželku,“ uvedl Geist.

Jihlavský badatel Zdeněk Geist na základě prostudovaných archivů usuzuje, že to byly roky, které do jisté míry zklidnily do té doby poněkud neuspořádaný a bouřlivý Beethovenův život.

