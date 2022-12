Poprvé se do něj pustil opoziční zastupitel Radek Hošek. Ptal se zrovna na detaily k Horácké multifunkční aréně, když si všiml výrazu ve tváři radního. „Pane Beke, vy se smějete, ale nikomu se zatím nepovedlo, že by ten zimák zavřel. Vy jste placený z eráru, tak se to možná přehlíží. Kdybyste byl placený ze soukromých peněz, myslím, že už dávno byste byl nahrazen skutečným krizovým manažerem," nebral si servítky. Náměstek Jiří Pokorný pak požádal o upozadění osobních záležitostí.

Daleko ostřejší vlna kritiky ale pak přišla po obědě, když se řešily práce zastupitelů konané mimo pracovní poměr. Osm set korun na hodinu pro Davida Bekeho je podle opozičního Daniela Škarky víc, než kolik má v přepočtu za hodinu primátor. Škarkův spolustraník Marek Hovorka naopak uznal, že zodpovědnost, kterou Beke má, je úměrná odměně.

Jihlava dá na Horáckou arénu 800 milionů. Vezme si ještě další úvěr

Následně pak Hošek zopakoval, že by měl v projektu Horácké arény pokračovat někdo jiný. Primátor Petr Ryška pak dal slovo přímo Bekemu. „Pokud kolegové naznají, že chtějí, abych tu práci dotáhl, rád to udělám na úkor svého času i finančních nároků. Já peníze nosím na radnici, neodnáším je. Nemám sekretářku, kancelář, nemám devět let počítač ani mobil, nemám služební auto, netopím tu, nic tu netisknu,“ vyjmenoval. Závěrem zdůraznil, že on má svědomí čisté.

Za Bekeho se následně postavili koaliční zastupitelé, zejména jeho spolustraník Ryška. Řekl, že Beke je pracovitý a chtěl vědět, proč si lídr opozičních Starostů a nezávislých myslí, že dělá svojí práci špatně. „Měl jsem možnost se potkat s obchodními partnery. Ptali se mě na Horáckou multifunkční arénu a další problémy v Jihlavě a opakovaně padalo jméno pana Bekeho. Sliboval, že na halu nějaké peníze sežene a nesehnal ani korunu od soukromého sektoru,“ vysvětlil Hošek, který je zároveň podnikatelem.

Novoroční ohňostroj v Jihlavě zaplatí primátor Ryška

Ryška reagoval, že on slyšel také ohlasy, ale více bylo pozitivních. „Jestli jen na základě toho, že někdo něco říká odsoudíte člověka, který tady za čtyři roky věnoval tomu projektu spoustu svých peněz a svého času, mi to přijde strašně nesolidní,“ zlobil se. „Bavme se o výsledcích a ty podle mě nejsou odpovídající. Podívejte se, kolik se utratilo peněz a máme zavřený stadion,“ stál si za svým Hošek.

Vše skončilo hlasováním o tom, zdali má David Beke pokračovat. jediným, kdo hlasovat proti, byl on sám. „David Beke evidentně nechce, ale bude muset,“ glosoval výsledek primátor.