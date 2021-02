Tři odpočinková místa pro své občany chce zřídit radnice ve Velkém Beranově.

U rybníku Nutlíz ve Velkém Beranově. | Foto: Deník / Martin Singr

První z nich by mělo být u rybníku Nutlíz, který je čerstvě odbahněný. „Nad rybníkem je lesík, je to příjemné místo,“ přiblížil starosta Milan Pulicar. Další prostor ke scházení místních by mohl vzniknout u školky a u kulturního domu.