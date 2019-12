Betlémáři z Třeště už se chystají na Vánoce

Třešť - Tisíce turistů se opět sjedou do Třeště na Jihlavsku, aby si prošli Betlémskou cestu. Ta je vyvrcholením příprav a práce, kterou místní lidé vkládají do svých betlémů. Na betlémy v domácnostech a na dalších místech ve v městě se mohou lidé zajít podívat tradičně v termínu od 26. prosince do 2. února.

Třešťské betlémy. | Foto: Deník / Zuzana Musilová