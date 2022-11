Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy, části Jih, by mohla začít ještě letos. Půjde o kratší, ale nákladnější část stavby obchvatu krajského města, bude tam totiž šest mostů. „Jedná se o úsek v délce zhruba dva a půl kilometru, bude ohraničený dvěma okružními křižovatkami,“ uzavřela mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Třetí pokus. Kraj snahu o stavbu obchvatu Jihlavy nevzdává

Hejtmanství se také pokusí urychleně vyčerpat evropskou dotaci, aby o ní nepřišlo. „Předpokládáme, že do 31. prosince 2023 prostavíme tolik peněz, kolik nám dovolí jakožto uznatelné výdaje vyčerpat dotaci ze starého rozpočtové období Evropské unie, která je ve výši 307 milionů korun,“ potvrdil na úterním zasedání krajského zastupitelstva náměstek hejtmana pro ekonomiku Miroslav Houška.

Obchvat Jihlavy má být největší dopravní stavbou v historii Kraje Vysočina. Hejtmanství rozdělilo investiční akci na dvě menší, část jih přesto provází nejrůznější nejrůznější námitky, odvolání a další nečekané zvraty. Připravuje se totiž už téměř pět let, touto dobou po něm už měla začít jezdit auta.

Pro krajské město Vysočiny přitom bude dobudování obchvatu zásadní. Propojí výpadovky na Třebíč a Znojmo se silnicí na Žďár nad Sázavou, potažmo na dálnici. Centrum Jihlavy se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité i pro kraj jako takový,“ řekl již dříve bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Mimo jiné se po nové trase má vézt nadrozměrný náklad na stavbu pátého bloku dukovanské elektrárny.