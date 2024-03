Čtyřiadvacet hodin vydržel kroužit na okruhu v jihlavském areálu Českého mlýna na běžkách Jiří Racek. Ujel přes sto kilometrů a udělal tak krásnou tečku za sezonou okruhu, která tuto zimu trval přesně 99 dní.

Vlivem počasí už byl o víkendu okruh v areálu Českého mlýna dlouhý jen 240 metrů, sto jedna a půl kilometru tedy obnášelo 423 koleček. Jiří Racek vyrazil v osm ráno a pak zastavoval pouze na jídlo. „Boj to byl dlouhý,“ usmál se Jiří Racek po dojezdu. K ránu byl dle jeho slov již povrch nesjízdný a šlo o test vůle. Razí však názor, že lidé mají limity jen ve vlastní hlavě.

Celá výzva vznikla spontánně stejně jako únorový JihlaVasák, kdy Jiří Racek ještě na celém okruhu jel 90 km. Při sledování, jak ubývající sníh dovoluje zachovat už jen malý okruh v zadní části mu bylo jasné, že se sezóna chýlí definitivně ke konci a napadlo ho na závěr jezdit čtyřiadvacet hodin. Kilometrová distance mu na mysl přišla až k ránu, kdy se okruh stával nesjízdným, vidina stovky ho hnala v závěru dál.

Přestože sníh mizel před očima, akce se podařila. „Ohlas byl skvělý, ráno se mnou zahajovali kluci z Lyžařského Jihlavska a postupně se přidávali v průběhu dne další, někteří povzbuzovali z cyklostezky, ptali se, zda mám jídlo a pití. Bylo to velmi milé, splnilo to hlavní myšlenku a mě to samozřejmě v doprovodu běžkařů lépe utíkalo,“ usmál se po dokončení výzvy Jiří Racek.

Asi nejvíce mu utkvěla v paměti paní, která šla kolem z procházky, a za půl hodiny byla zpět s lyžemi, hodinu s Jiřím Rackem jezdila a ještě mu donesla hroznový cukr. „To jsou přesně ty momenty, pro které to celou sezónu dávalo smysl,“ vysvětlil běžkař.

Jiřímu Rackovi teď chybí čtyři sta kilometrů k dosažení svého celosezonního cíle najet čtyři tisíce kilometrů, v nadmořské výšce nad 1200 metrů to ale podle něj půjde. Ostatně, už loni si vysloužil označení poslední běžkař sezóny 2022/23, když 21. května vzal Čerchmantská prkénka na hřebeny Krkonoš a volným stylem ujel bezmála šest kilometrů.

Závěrem pak Jiří Racek poděkoval všem, kteří ho během čtyřiadvacetihodinovky podpořili, ale také spolku Lyžařské Jihlavsko a Městu Jihlava za to, že je možnost i v mírných zimách v srdci Vysočiny běžkovat. „My lyžaři děkujeme tobě, Jirko. Díky tvému úsilí s lopatou a vozíkem jsi nám v této mimořádné špatně zimě prodloužil sezónu téměř o měsíc,“ odpověděl mu Martin Kratochvíl ze spolku.

Jiří Racek se totiž tuto zimu pořádně zapojil do příprav stopy a dle vlastních slov až tehdy naplno viděl, kolik práce s okruhem je. Zároveň ale poznal skvělé lidi. „Hodin strávených zejména při převážení a doplňování sněhu bylo skutečně mnoho, stejně jako počet naplněných vozíků lopatou,“ usmál se s tím, že reakce od lidí mu námahu bohatě oplatily.