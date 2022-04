Není možné změnit systém jen u některých vozů, musí to být u všech najednou. „Přechod bude přes víkend, pravděpodobně od čtvrtka do pondělí bude uzavřen předprodej, nebudou fungovat kiosky a my tady budeme mít noční službu. V noci v pátek nebo v sobotu se vozy vrátí do vozovny se starým systémem a my ve všech přehrajeme software, aby další den vyjely s novým, který bude odbavovat,“ popisuje správce odbavovacího systému Petr Ziba. „Jinak to bohužel nejde udělat. Je to nový a starý svět,“ dodává.