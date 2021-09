Koaliční zastupitel a hejtman Vítězslav Schrek pak závěrem řekl, že je třeba hodnotit situaci na náměstí realisticky. „Jestli se páchá trestná činnost, je třeba říct lidem pravdu,“ prohlásil. Chce, aby lidé věděli, jaká je situace na náměstí. „Všichni sledujeme stejný cíl, aby v Jihlavě bylo bezpečno a není to jen náměstí, je to celé širší centrum.“ uzavřel.

Koaliční zastupitelka Eva Nováková pak do debaty přispěla názorem, že jí připadá nestrategické, když zastupitelé prezentují centrum města jako „no go zónu“. Ona se prý na náměstí cítí bezpečně.

Dále sdělila, že podle zpráv strážníků byli všichni pachatelé dopadeni krátce po jejich útocích a město bude na webu tyto incidenty zveřejňovat. „Objevují se deziformace, proto budeme uvádět, co policie řešila a všichni si mohou zkontrolovat, zdali se nejedná o fámu,“ poodhalila.

Další opatření pak vidí v komunikaci, chce diskutovat s veřejností a první možnost bude již ve středu 29. října. Takzvanou virtuální kavárnu bude možnost navštívit online i osobně na radnici, tématem bude bezdomovectví. „Pocit nebezpečí je tvořen více faktory a my je chceme rozkrývat jeden po druhém,“ vysvětlila Koubová.

Primátorka Karolína Koubová reagovala slovy, že jen na náměstí zhruba čtrnáct dní už funguje jedna samostatná hlídka městské policie, která dohlíží na pořádek. Po městě dále chodí i asistenti prevence kriminality. „Je to týden, co jsme se domluvili a hlídají tam i státní policisté,“ dodala primátorka k tématu strážců zákona.

Stále častější zprávy o nebezpečném centru Jihlavy řešili v závěru svého úterního zasedání také jihlavští zastupitelé. Otázku otevřel opoziční Zdeněk Faltus, jenž má zprávy, že došlo k přepadení, útokům a okradení lidí. Ptal se, jestli bude městská policie více vidět v ulicích. „Chtěl bych se zeptat, jestli vedení města vnímá tuto situaci a budeme to řešit společně,“ řekl.

