Biotop bude stát asi šestadvacet milionů korun. Starosta Jan Přibyl odhadl, že tuto sumu bude muset město financovat samo, proto by chtěl začít s pracemi co nejdříve.

Zatím se lidé z Brtnice, pokud nemají vlastní bazén, jezdí koupat například do Jestřebí, Luk nad Jihlavou, Třeště, Jihlavy nebo Třebíče. „Máme malé děti, jezdíme se koupat buď k rodičům do bazénu na zahradě nebo třeba do biotopu v Třešti,“ řekl před časem Jiří Pražák z Brtnice. Podle něj je investice do koupaliště správným krokem.

V Brtnici má vzniknout biotop s přírodním čištěním vody. Chemie, zejména pak chlór, v něm není zapotřebí. Pálení očí, suchá kůže, případně i alergická reakce po návštěvě biotopu nehrozí.

Radnice počítá s roční návštěvností kolem třinácti tisíc osob. Koupaliště v nedalekých Lukách navštíví ročně přibližně třicet tisíc lidí, do biotopu v Třešti míří každoročně zhruba patnáct tisíc návštěvníků. „Ve vodě v Brtnici by mohlo být v jednu chvíli zhruba sto lidí, za den by se jich v areálu mohlo vystřídat až pět stovek,“ sdělil už dříve Přibyl.

Koupaliště v Brtnici

- půjde o biotop s vodou bez chemie

- návštěvnost by mohla být třináct tisíc osob, zhruba jako v Třešti

- cena se odhaduje na šestadvacet milionů korun

Samotná vodní plocha bude mít jednapadesát na jednatřicet metrů a bude obklopena zelení. Další peníze se investují do úpravy příjezdové cesty. Naopak s parkováním by problém být neměl. Volných ploch je v lokalitě dostatek.

Inspirace v Třešti

Pro inspiraci a praktické zkušenosti jeli Brtničtí právě do Třeště s biotopem. „Když se na nás někdo obrátí, naší zkušenost předáváme dále,“ potvrdil starosta Třeště Vladislav Hynk s tím, že se zástupci Brtnice na toto téma hovořil zhruba před třemi lety. O informace mělo zájem také vedení Jemnice na Třebíčsku, kde už nyní biotop také mají.

S koupáním na tom byla Třešť před necelými deseti lety podobně jako Brtnice. Podle Hynka bylo vybudování biotopu správným krokem. „Neměli jsme v Třešti jinou koupací plochu. V místní části Čenkov máme sice lom se skvělou vodou, ale biotop je vhodnější pro rodiny s dětmi. Vzájemně si tyto dvě možnosti nekonkurují,“ zhodnotil starosta.

Jihlavsko nabízí několik volně přístupných vodních ploch - rybníky, lomy a například v Dolní Cerekvi si opravili požární nádrž. V Lukách nad Jihlavou funguje klasické koupaliště, jedničkou v návštěvnosti je Vodní ráj v Jihlavě.