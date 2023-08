/VIDEO, FOTOGALERIE/ Stovky lidí míří ve slunečných dnech na přírodní koupaliště Malvíny v Třešti na Jihlavsku. Tamní biotop nabízí osvěžení ve vodě bez chemie, nechybí přitom ani občerstvení.

V Třešti si lidé užívají koupání v tamním biotopu. | Video: Deník/Martin Singr

Několikrát za prázdniny do Třeště na biotop zavítá i Petr Novotný s rodinou, přijíždí z Jihlavy. „Různě to střídáme. Jezdíme do Vodního ráje, do Luk i do Třeště. Každé koupaliště je jiné, ale všechna jsou super,“ vyjmenuje muž a dodává: „Tady se nám líbí hlavně to, že předškoláci mají vstup zdarma a bazén pro neplavce má klesající dno, dobře se v něm učí plavání. Navíc je obrovský,“ hodnotí muž.

Dostatečnou kapacitu má i bezplatné parkoviště hned vedle biotopu, vejde se tam zhruba devadesát aut. Nicméně v opravdu teplých dnech tam bývá dost plno. „Osobně si myslím, že si každý své místo na parkování najde,“ je přesvědčený starosta Třeště Vladislav Hynk. Kdyby snad někdo neuspěl přímo u koupaliště, může auto nechat na nedalekém parkovišti v ulici Na Hrázi nebo u Schumpeterova domu.

Turistický ruch v Třešti pak posiluje možnost areál koupaliště jednou opustit, a pak se na již vydanou vstupenku zase vrátit.

V neděli, kdy teplota vzduchu přesahuje třicítku, má voda příjemných sedmadvacet stupňů. Široká dětská skluzavka je v permanenci, další chlapci si hrají s míčem nebo se potápí. Občas některého z nejmenších návštěvníků zaujmou vodní chrliče nebo vodní hřib v brouzdališti. Bazén pro plavce je o něco prázdnější, pár lidí tam plave a mládež předvádí skoky do vody. Poměrně plno je i na břehu, kde se lidé opalují, čtou si knížku nebo prostě jen tak relaxují.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Mezi těmi, kteří ze břehu s úsměvem pozorují ruch v bazénu pro děti, je Marie Sýkorová z Jihlavska. „Děti se tu vyřádí a já se o ně nemusím bát. Jen vstup do vody je trochu kluzký, ale jakmile se tam dostanou, mají vyhráno,“ usmívá se. Díky tomu, že biotop nabízí koupání bez chemie, dají si občas na třešťském koupališti sraz s kamarádkou, která má alergii na chlor a toto koupaliště je tak pro ni ideální.

Kdo by snad měl někdo z návštěvníků zájem, může si u koupaliště zahrát plážový volejbal, samozřejmostí jsou stojany na kola, WC, převlékárny nebo bezplatná WiFi. Za poplatek si mohou návštěvníci půjčit slunečník nebo plážové lehátko.

Kolik se platí?

Celodenní vstupné pro dopělého je 90 korun, od dvou odpoledne je o dvacet korun levnější a po osmnácté hodině je jen 40 korun.

Děti do patnácti let, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP či ZTP-P platí 45 korun.

Děti předškolního věku mají vstup zdarma, nutný je ale doprovod dospělé osoby.

Celkem za nedělní den projde bránami koupaliště 842 návštěvníků, rekord z půlky července je o více než tři stovky vyšší. Sezóna ale vypadá slibně, třebaže na přelomu července a srpna bylo dlouho chladno. „Pokud vydrží tento týden hezké počasí, je možné, že v sezóně přivítáme dvacet tisíc návštěvníků a jednalo by se o jednu z nejlepších sezón. Ale nechci předbíhat – prozatím máme šestnáct tisíc,“ uzavírá starosta v pondělí 21. srpna dopoledne. Denně je na koupališti otevřeno od deseti ráno do osmi večer, od dvou a od šesti odpoledne se navíc snižuje cena vstupného.