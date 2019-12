Bistrot z Horních Dubenek gurmánům nabídne kuchyni budoucnosti

Krabička ryb z našich rybníků, uzený zvon a past na jablka. To jsou delikatesy, které gurmáni ochutnají v Bistrot de papa v Horních Dubenkách. Bude to od 20. ledna do 29. února při příležitosti Grand Restaurant Festivalu, kde je tento podnik jako jediný z Vysočiny.

Grand Restaurant Festival bude i v Bistrot de Papa v Horních Dubenkách. | Foto: archiv podniku