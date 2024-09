Takto to vypadá v Bítovčicích několik dní po dobrovolné evakuaci. | Video: Deník/Martin Singr

Dramatické chvíle zažili v sobotu ráno obyvatelé Bítovčic na Jihlavsku. Kvůli vysoké hladině řeky protékající obcí proběhla evakuace části obyvatel. Několik dní poté se život v obci vrací do normálu.

Ale zpět k sobotě. Lidé během sobotního dopoledne odjížděli pryč, pak hasiči provizorní mostek uzavřeli. Hrozilo totiž, že nevydrží nápor vody. A nebyla to jediná komplikace. „Zjistili jsme, že přes opravovaný mostek natažené hlavní plynové vedení, při pohybu mostu hrozí poškození a únik plynu, musíme situaci řešit s plynaři,“ informoval Deník velitel zásahu Jan Michelfeit. Po desáté hodině pak policie průtah obcí uzavřela. Údajně musel být stržený i kus silnice.

V úterý už se situace vracela k normálu. Provizorní most vydržel a čekal na kontrolu statikem, než byl opět otevřen pro auta. Do obce začal zajíždět linkový autobus, projížděla tudy i auta a dělníci pokračovali v opravách průtahu, s čímž souvisí práce na mostu. Veškeré práce by měly skončit ještě letos na podzim.