Zakročit proti pirátům silnic, nešikanovat slušné řidiče a celý systém zjednodušit. Především to je cílem návrhu novely zákona o silničním provozu, který schválila vláda. Největší aktualizace bodového systému od jeho vzniku v roce 2006 teď čeká na projednání v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Návrh mluví také o snížení hranice pro odebrání řidičského průkazu u začínajících řidičů po dobu dvou let, a to na šest bodů. U ostatních řidičů zůstává tato hranice na dvanácti bodech. „Myslím si, že je to radikálně snížené. Je ale pravda, že mladí lidé, nebo začínající řidiči by měli dávat větší pozor, protože někteří začnou po autoškole jezdit přes limit a dělají víc chyb než starší řidiči. Bodovou hranici bych dal ale asi na devět bodů, šest je až moc. Myslím si, že není správné, aby měli až o polovinu bodů méně,“ řekl Jan Sochor, který si v těchto dnech dělá řidičský průkaz na motorku.