Boj o primátora Jihlavy: Hošek ve zbroji, Kalinu prý někdo škrtl. A co ostatní?

/FOTO/ Jdu do toho, oznámil v červnu známý jihlavský podnikatel Radek Hošek. V podzimních komunálních volbách se bude ucházet o primátorské křeslo. „Být pasivní a nadávat už opravdu nestačí,“ vysvětlil, proč vstupuje na kandidátce Starostů a nezávislých kandidátů do boje o přízeň voličů. Jeho firma denně připraví téměř dva a půl tisíce jídel pro zaměstnance firem i veřejnosti. „Každý den pracuji a poctivě platím daně, nemám se tak za co stydět,“ řekl Hošek otevřeně.

Primátorka Karolína Koubová by chtěla vést Jihlavu i nadále. | Foto: Se souhlasem Města Jihlava

Ostatně otevřená komunikace má být jeho hlavním trumfem. „Celý život jsem manažerem, jsem schopný určit jasně cíle a otevřeně komunikovat. Se zaměstnanci, s obchodními partnery, ale i s veřejností,“ prohlásil Hošek. Podle něj Jihlavě nyní chybí člověk, který se nebojí rozhodnout. „Přijde mi, že Jihlava stagnuje. Nechceme dělat žádnou velkou revoluci, ale chceme řádné hospodaření, transparentnost a dotahovat projekty do finále,“ vyjmenoval Hošek. Právě za mnoho studií dělaných takzvaně do šuplíku je stávající vedení města lidmi často kritizováno. Šance úspěšného podnikatele může snížit celorepubliková kauza Petra Hlubučka, člena hnutí STAN, které kandidátku v Jihlavě zaštiťuje. Je paradoxní, že Hošek, který kandiduje jako nestraník, vstoupil do politiky právě proto, aby bojoval proti lidem, kteří zneužívají veřejných funkcí k vlastnímu obohacení. „Nikdo ze Starostů nekvičí jak sele, problém se řeší okamžitě a nikdo nepřekrucuje stanovy, aby se udržel u vesla. V polovině července proběhne sněm, který přispěje k očistě hnutí,“ řekl Hošek k současným problémům hnutí STAN. Kalina v zastupitelstvu končí, co Chloupek? Již nyní je jisté, že zastupitelstvo naopak po osmi letech opustí Jaromír Kalina. Dlouholetý lidovecký zastupitel, bývalý náměstek primátora i primátorky a nyní hlasitý kritik koalice na společné kandidátce občanských a křesťanských demokratů není. „Je to navlas stejně jako v krajských volbách. Nebyl jsem osloven a nominován, někdo škrtl moje jméno a nikdo mi nebyl schopen do očí říci proč,“ sdělil Kalina Deníku. Nebude kandidovat ani za jiný subjekt, politiku ale dle svých slov opustit nehodlá. „Využiji svého volebního práva. Jen budu mít, stejně tak jako další obyvatelé Jihlavy, problém, koho vybrat. V letošních komunálních volbách nekandiduje samostatně žádná suverénní, demokratická politická strana,“ naznačil své dilema. Do pozadí ustupuje také další hlasitý kritik vedení města, bývalý primátor Rudolf Chloupek. Na kandidátce sociálních demokratů a Levice sice je, lídrem ale bude Martin Hyský. Bývalý primátor je však u veřejnosti značně oblíbený a je možné, že se do zastupitelstva z předních míst kandidátky dostane díky kroužkování. Modelky, tanky i veteránské srazy. Připomeňte si, co hýbalo Vysočinou Velké šance na to, že usednou v čele města mají Petr Ryška z ODS, Radek Popelka z Hnutí ANO a také současná primátorka Karolína Koubová z Fóra Jihlava. To se před komunálními volbami spojilo s Piráty a chtějí získat sedm a více zastupitelů. Takový výsledek by totiž prý měl umožnit pokračovat ve směru, který současné vedení nastartovalo. O tom, kolik tváří zastupitelstvo opustí a kolik jich naopak přijde, rozhodnou lidé ve volbách na konci září. „Jsme malé město a pokud se někdo trochu o veřejné dění zajímá, může si lehce udělat představu o důvěryhodnosti, pracovitosti a kvalitě kandidátů nejen z prvních příček,“ odpověděl Deníku ředitel DKO Petr Palovčík na otázku, co bude rozhodovat volby. O lidech bude nakonec i utváření koalic po volbách. „Nechci apriori říkat, s kým ano a s kým ne. Vždy je to o programu a důležité je, jací lidé budou ten program reprezentovat,“ potvrdil Deníku lídr sociálních demokratů Martin Hyský. „Komunální politika má svá specifika, mnohdy velice odlišná od politiky centrální. Je o lidech v místě, kde žijí a pracují,“ uvedl také Petr Paul, který do voleb vede společnou kandidátku SPD a Trikolory.

