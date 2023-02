V obci se tak soustředí na obnovu lesa, který z devadesáti procent ztratili. Pro starostku bylo vše o to komplikovanější, že kůrovcovou kalamitu musela řešit, když se s vedením obce teprve seznamovala. „Ze začátku jsem v takové prvotní euforii a dost z naivity myslela, že to zvládneme vlastními silami. Organizovala jsem brigády, zúčastňovaly se všechny spolky, chodili jsme vyžínat, sázet, pracovat. Ale ten kůrovec to pak rozjel v takovém rozsahu, že to nešlo,“ vzpomněla na rok 2019.