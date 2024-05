Bolt v Jihlavě spouští plný provoz. Nabízí možnost přivýdělku pro řidiče a cestujícím slibuje lepší pokrytí a kratší dojezdové časy.

Společnost Bolt expanduje se svými službami i do Jihlavy. | Foto: se souhlasem společnosti Bolt

O co jde? Společnost Bolt nabízí lidem v Jihlavě možnost rychle se dostat z místa A na místo B a řidičům s oprávněním B nabízí přivýdělek. Jde o formu taxislužeb. „Stačí mít řidičské oprávnění a vyřídit si takzvanou žlutou kartu, tedy licenci řidiče taxislužby,“ uvedla Soňa Stloukalová, manažerka pro Českou republiku.

Partnerský řidič Boltu využívá své auto, je si svým šéfem a může jezdit kdykoliv uzná za vhodné. Pro využití služeb stačí mít nainstalovanou aplikaci společnosti ve svém chytrém telefonu.

