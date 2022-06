V tom duchu v roce 1472 podnikli Jihlavští malou trestnou výpravu proti Německému Brodu (dnes Havlíčkův Brod) pro údajné pikle a podvody při dolování a zpracování stříbra. V Brodě měli spojence, tamního měšťana jménem Hnát. Právě ten měl dát Jihlavanům zvonem znamení k útoku. „Německobrodští si mysleli, že ve městě hoří. Přiběhli k bráně, bleskem se zorientovali a stačili se proti útoku sešikovat. Jihlavské výpadem překvapili a způsobili jim značné ztráty,“ upřesnil jihlavský historik Zdeněk Jaroš. Sám Hnát byl odhalen a brodskými ženami ukamenován. Podle jiné verze byl dokonce uvařen v kotli. „V podobě takzvané brodské smrti, kostlivce, ho můžeme vidět dodnes v hodinové věžičce průčelí staré radnice,“ připomněl svého času Zdeněk Jaroš.

„Pohromu tuto dovršilo v roce 1473 úžasné vedro a sucho, nehorázné roje kobylek z Uher roku 1474, jež všechno osení pohubily. Z toho vznikla velká drahota. Potom nastala tak krutá zima, že vody úplně zamrzly, mlýny nemlely a obilí bylo na pět mil daleko voženo do vzdálených mlýnů. Pak veliké závěje sněhu až do sv. Jiří a pak mor, jenž denně až 30 lidí a celkem na čtyři tisíce lidí v Jihlavě zachvátil,“ vyjmenovává Vlastivěda moravská pohromy, sužující Jihlavany až do roku 1483.

Až podle kronikářů král Matyáš, nemoha se dívat na utrpení věrných Jihlavanů, potvrdil jim mnohé výsady, svobody a zvyklosti. „Udělil jim též na povznesení vážnosti soudu městského pečetit červeným voskem namísto dosavadním zeleným, v čemž byla Jihlava dosud za předními královskými městy,“ připomíná Vlastivěda moravská.

STANISLAV JELÍNEK