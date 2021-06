Bouřlivé emoce: obyvatele Nového Města rozdělila výstava pod širým nebem

/FOTO/ Je to železný šrot nebo umělecké dílo? Novoměstská expozice pod širým nebem vzbuzuje emoce. Lidé se rozdělili na dva tábory. „Proč navezli ten železný šrot do parku? Kus rezavého železa má být umění? To snad nemyslí vážně,“ durdí se Pavel Růžička z Nového Města na Moravě. Patří mezi ty, které výstava sochaře Čestmíra Sušky, kterou zorganizovala novoměstská Horácká galerie, pořádně hnula žlučí.

Výstava sochaře Čestmíra Sušky v Novém Městě na Moravě rozdělila místní na dva tábory. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Jiní se naopak uměleckých děl zastávají. „Mně se to líbí. A vzbuzuje to emoce, což je dobře. O uměleckém díle se má mluvit,“ myslí si Jakub Nečas ze Žďáru nad Sázavou. „Mně se nejvíce líbí ta socha s orientálními vzory,“ přidává se jeho manželka Ivona. „A mně zase to vězení s mřížemi,“ přidává svůj názor jejich čtyřletý syn František. Mladistvý boxer chtěl strážníkům uplavat: zradila ho malá hloubka v Sázavě Přečíst článek › V Novém Městě na Moravě už podobný problém řešili jednou. „Už tu byl na náměstí rezavý klavír a další sochy, taky to prý bylo umění. Já na to ale nejsem, mám rád klasiku. Ne tyhle moderní vymyšlenosti, o kterých nikdo neví, co vlastně představují,“ říká Pavel Růžička. Ředitelka Horácké galerie Věra Staňková je ale s výběrem autora i s jeho díly spokojená. „Potěšil mne zájem o autora, kdy zhruba stovka lidí přišla na dvě setkání při oficiálním zahájení výstavy, které jsme uspořádali v rámci Galerijní noci. Během několika dnů jsme zaznamenali spoustu názorů od lidí, kterým se objekty líbí, ale i nelíbí,“ souhlasí s rozdělením Novoměšťanů na dva tábory Věra Staňková. Příměstské tábory na Vysočině táhnou, většina hlásí plno Přečíst článek › Podle jejích slov výstava splnila svůj účel. „Stalo se přesně to, co jsme očekávali. Díla vyvolala emoce a bohatou diskusi. Lidé se o objektech baví, mnozí se u nich fotí nebo se snaží originálně zachytit město a jeho dění skrz průhledy přes jednotlivé objekty v exteriéru,“ podotýká ředitelka Horácké galerie. „Jsem zvědavá, jak se tyto názory budou proměňovat v čase, protože i ten může hrát roli v pohledu na věc. To, že věci nadčasové a mnohými původně odmítané se později stávají ikonami, potvrzuje třeba Eiffelovka nebo Tančící dům,“ dodává.

