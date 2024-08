Skoro dvě desítky druhů omáček s chilli, od jemně pikantních s příchutí švestek až po takzvaně sekané břitvy přivezla do Jihlavy Ivana Rosová z Podivína. „Přiznám se, že já hlavně ty omáčky prodávám, sama jsem chilli moc nejedla, ale když jsem všechny ty omáčky vyzkoušela, přišla jsem jim na chuť. Chilli se dá použít do mnoha receptů, od omáček po pyré,“ vysvětluje. „Zdeněk Fila zkouší nejdřív chilli s příchutí ovoce, ale to se mu zdá málo ostré. Až u pyré z drcených papriček je spokojený. „To si koupím, jen jsem si líznul, vyrazil mi pot,“ říká s úsměvem.

Ochutnejte kuchyni z Jamajky, vybízí rodilý Jamajčan Clyde, který už několik let žije v Česku. Jak prozrazuje, exotická jamajská kuchyně založená hlavně na mase, rýži, plněných taštičkách a její tajemství je v koření. „Jednou za čas jezdím domů a dovezu si koření celou zásobu. Věřte tomu, všechno je originální,“ zdůrazní.

Exotická kuchyně některým návštěvníkům zachutnala. „Mně se líbily takové placičky, asi thajské nebo vietnamské, už teď nevím, ale říkali jim balabala. Byla tam i skořice a zelenina. To by mě nikdy nenapadlo,“ pochvaluje si mladá maminka Lucie Šimková a slibuje si, že placičky vyzkouší, věří že se tak její děti naučí jíst zeleninu.

Boží food festival Jihlava 2024. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Nejen jídlo, ale i něco dobrého napít. Petr Švanda z baru Black wall zval na originální piňa coladu, koktejly s domácím sirupem a bezinkami. Slíbil i barmanskou show. Na Božím festu je už podruhé a pokaždé se snaží přijít s něčím novým. “Letos budu míchat drinky na mírů, podle toho, co komu chutná. Mám i nealkoholické koktejly. Ty jsou stále víc in,“ dodává.

Boží Food fest se v Jihlavě letos konal už potřetí. Hlavním pořadatelem je příspěvková organizace Brána Jihlavy. Festival potrvá v sobotu do pozdních večerních hodin.