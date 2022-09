Máme spoustu nových žáků, říká k dětem z Ukrajiny ředitelka jihlavské školy

Na trasu se jich přitom letos vydalo nebývale hodně. „Bylo sto devětačtyřicet seniorů a osmapadesát vnoučat. To je naprostý rekord,“ potvrdil v sobotu večer Antonín Křoustek. Prozradil, že cílem bylo zapojit co nejvíce seniorů a tak úspěšně oslovil okolní města, Ukrajinský dům a třeba i domov seniorů na Lesnově. Ten nakonec získal pohár a dort za první místo, speciální medaili dostal i účastník z této skupinky, který byl na kolečkovém křesle.

Aktivity Antonína Křoustka budou v září pokračovat a to na jihlavském náměstí. Jednadvacátého září od tří hodin odpoledne mohou děti ze školky a z prvního stupně škol v doprovodu dospělých zavítat na dovednostní soutěž S Bílým kruhem do bezpečí. „Chceme děti vtáhnout do pohybových aktivit, navíc když rodiče vidí, že dokážeme vymyslet aktivity pro děti, tak si řeknou, že dokážeme pomoci i dospělým,“ vysvětlil závěrem Antonín Křoustek.