Zdánlivě nemožný plán chystá radnice nejmenšího města na Jihlavsku, dojet z Brtnice na zříceninu hradu Rokštejn na kole po rovině. Nová cyklotrasa bude mít zhruba osm kilometrů, povede zejména po lesních cestách.

U zříceniny hradu Rokštejn se napojí na oblíbenou cyklotrasu Jihlava – Třebíč – Raabs. „Pojede se údolím řeky a kromě jedné části, kde to nešlo vyřešit jinak, to bude po rovině,“ usmál se starosta Brtnice Jan Přibyl s tím, že cyklisté většinou do kopce nejezdí zrovna rádi.

První myšlenky na cestu pro cyklisty v lokalitě sahají nějakých patnáct let zpátky, tehdy ale nemohla cyklostezka protínat přírodní rezervaci. Nyní je tomu jinak, paradoxně díky kůrovcové kalamitě, která oblast zasáhla. Mnoho stromů je už pryč a brtnická radnice plánuje, že v rámci stavby cyklotrasy zároveň opraví cesty, které jsou v lesích po těžbě kůrovcového dřeva často ve špatném stavu.

Do přírody v okolí Brtnice vyráží na výlety třeba Markéta Báťová. „Já osobně zásahy lidskou rukou do přírody moc nemusím,“ začala svoji odpověď ohledně plánované trasy Báťová a pokračovala: „Ale musíme se na to podívat z pohledu cestovního ruchu. Cyklotrasa ho bezesporu podpoří a Brtnice tím získá potřebné turisty. Je to pro město logický krok.“

Cyklodoprava navíc nabývá na významu a do Brtnice žádná pořádná cyklostezka zatím nevede, připomněla Báťová. „A pro rodiny s dětmi to bude krásné propojení sportu a kultury, kdy se z města dostanou pohodlně na zříceninu hradu Rokštejn a dál,“ dodala.

Finanční náročnost bude značná, mohly by ale pomoci dotace z hejtmanství nebo z Bruselu. S podporou souhlasí krajský cyklokoordinátor Petr Stejskal. Připomněl, že Kraj Vysočina dal od roku 2015 do loňska na rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy sedmašedesát milionů korun. „V aktuální výzvě pro rok 2023 je připraveno dalších dvacet milionů korun,“ připomněl s tím, že je důležitá právě podpora projektové dokumentace budoucích cyklostezek. Samotnou výstavbu pak pomáhá financovat státní a evropská pokladna.

Cyklotrasa by přitom nemusela končit v Brtnici, mohla by vést až na Třebíčsko. Zájem na ní mají i někteří další starostové z Mikroregionu Černé lesy. Části z Brtnice do Kněžic a následně až do Opatova se věnuje starosta Kněžic Radek Žák. „Zatím jsme ve fázi studie proveditelnosti. Domlouváme se se stejnou firmou, se kterou spolupracuje Brtnice, aby to navazovalo,“ uvedl Radek Žák. Délka má být kolem pěti kilometrů a i v tomto případě půjde o kombinaci asfaltu a zpevněných cest.

O plánech Brtnice ví také bývalý předseda svazku obcí na cyklostrase Jihlava – Třebíč – Raabs Jaroslav Vymazal. „Je to dobře, že se obce ležící poblíž snaží napojit na cyklostezku, byl to záměr,“ reagoval pro Deník. Vítá také, že kraje v posledních letech kromě budování silnic staví cesty také pro cyklisty. „Je potřeba infrastrukturu vybudovat. Na kratších a středně dlouhých vzdálenostech to plní funkci dopravní, na ty delší vzdálenosti je pak i funkce rekreační,“ uzavřel Vymazal.