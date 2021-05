Paní starostko, jak se vám žije v Brtnici?

V Brtnici se mi žije dobře. Mám zde rodinu, spoustu přátel a obklopuje mě krásná příroda a bohatá historie. Myslím, že všichni v Brtnici najdou to, co pro spokojený život potřebují. Na druhé straně je pořád co zdokonalovat…

Určitě se mi bude žít ještě lépe po skončení stávajících omezení. Neboť jsem společenský člověk, chybí mi kultura, přítomnost přátel, i široké veřejnosti. I když už více jak rok žijeme v omezeném režimu, činnost naší radnice se nezastavila, investice realizujeme stejně jako v předcházejících letech.

Starostkou jste od roku 2014. Co se za tu dobu povedlo, na co jste nejvíce pyšná?

Každá dokončená stavba nebo podařená realizace jednotlivých projektů mě potěšila. Ať je to vybudování Zelené učebny, kulturního domu v Dolním Smrčném, vodojemu v Přísece nebo třeba pořízení zvonu svatého Floriána do opravené kaple na hřbitově. Nejvíce pyšná jsem ale na získání titulu Historické město roku 2018. Tento úspěch Brtnici určitě hodně zviditelnil. Obdrželi jsme také cenu za památku roku a Historický morový průvod byl nominován na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Je to odměna za naši péči o památky a společenský život.

Brtnice

počet obyvatel: 3722 (včetně místních částí)

první zmínka: 1234

Co se naopak zatím nepodařilo, nebo spíše na čem pracujete?

Dlouhodobě mě trápí realizace mostku na náměstí. Několik let se připravuje projekt a v současné době máme již čtvrtý návrh řešení. Těžko se dají skloubit podmínky Povodí Moravy s požadavky památkové péče. Do konce volebního období bych chtěla mít alespoň finální projekt, když už se nepodaří zahájit stavbu. Netěší mě ani stav krajské komunikace. Několik let žádáme majitele komunikace o zlepšení stavu. Věřím, že letos se na základě poslední informace započne s opravou nejvíce poškozené části v ulici Legionářská. A třetí věc, která mě trápí, je příprava projektu na čistírnu odpadních vod pro Střížov a Přímělkov. I tento problém trvá několik let, dokumentaci neustále upravujeme. Problematické jsou především majetkové vztahy.

Jaké máte v Brtnici spolky a jak v této době fungují nebo nefungují?

Spolků máme v Brtnici hodně. Tím s největším počtem členů je určitě Tělocvičná jednota Sokol Brtnice. Přesto, že v období nouzového stavu nemohli sokolové sportovat, musí udržovat svůj majetek v provozuschopném stavu. V rámci dotace na energetické úspory budou realizovat obnovu svého víceúčelového zařízení, a to v hodnotě cca šest miliónů korun. Město jim na tuto akci přispěje částkou jeden milion korun.

Jaké jsou další spolky?

Důležití jsou také hasiči, kteří musí být především akceschopní a mít i v období nouzového stavu připravenou techniku k zásahu. Často nám v průběhu roku pomáhají s kulturou, která byla za poslední rok takřka na nule. Setkávají se nyní jen online nebo v omezeném počtu. Rybáři chodí na ryby samostatně, ale v letošním roce plánují zorganizovat i rybářské závody. V omezeném režimu funguje také Mateřské centrum. To musím pochválit, neboť připravili pro děti cestu po Brtnici, na které musely plnit různé úkoly. Včelaři, zahrádkáři, fotografové, Spolek pro starou Brtnici a další spolky fungují omezeně. Záležitosti se řeší většinou elektronicky a po telefonu. Máme ještě několik místních částí a tam činnost funguje podobně – žádné schůze se nekonají, vše se řeší on-line a telefonicky.

Chystají alespoň nějaké akce?

Ano, předpokládá se, že od června by se situace mohla zlepšit. Už v průběhu května plánujeme ve spolupráci s MG Brno a Slovanskou Unií výstavu panelů ve dvoře Rodného domu Josefa Hoffmanna, s názvem Slavní "čeští" Rakušané. Spolek Brtnické kovadliny chystá na 26. až 27. června již 12. ročník setkání kovářů ve venkovních prostorách klášterní zahrady. Spolek Zámek Brtnice také plánuje na zámku výstavu obrazů a koncert vážné hudby. Na 3.července jsou plánovány jezdecké závody na hřišti „U Šimánkových“. Chovatelé a další spolky, včetně komise kultury města, připravují výstavy a koncerty spojené s poutí. Všichni už se těšíme na léto a především zlepšení pandemické situace.

Víte naopak o tom, že o nějaké každoroční akce letos přijdete?

Ano, byli jsme nuceni již podruhé zrušit plánované Městské slavnosti k výročí povýšení Brtnice na město. Mrzí mě také, že nemohly trénovat brtnické mažoretky a neuskuteční se soutěž O pohár medvěda Brtníka. Podobné je to s divadly a našimi divadelníky. Upravují scénáře, šijí kostýmy, komunikují, ale scházet se nemohou. Hudební kapely také čekají ,na lepší časy´.

Slavné osobnosti:

Josef Maria Hoffmann (narozen 15. 12. 1870 v Brtnici, zemřel 7.5. 1956 ve Vídni). Rodák z Brtnice proslul jako jeden z největších architektů moderní doby. Osobnost vídeňské secese a rané moderny, ovlivnil generace umělců v oblasti architektury a užitého umění. Uměleckou a pedagogickou profesi prožil ve Vídni, vrcholem je palác Stolcet v Bruselu (od roku 2009 na seznamu UNESCO). Hoffmannovy návrhy jsou ještě dnes významnou částí výrobního programu firem v oblasti design skla, porcelán, bytový textil a nábytek. V Brtnici byl po roce 2000 zrekonstruován jeho rodný dům.

Zřícenina hradu RokštejnZdroj: Ladislav PlavecTip na výlet: Údolím Brtnice na Rokštejn

Zřícenina hradu Rokštejn je vhodným výletním cílem pro nadšeného turistu i pro milovníky historie a tajemství. Je to jedna z nejromantičtějších zřícenin a patří k historickým skvostům Vysočiny. Nachází se nedaleko Brtnice mezi městskými částmi Přímělkov a Panská Lhota. Z centra Brtnice je možné vydat se údolím říčky Brtnice po modré turistické značce po proudu asi 8 kilometrů. Méně zdatní turisté si mohou dojet vlakem do místních částí Brtnice, kterými jsou Přímělkov nebo Dolní Smrčné a odsud se mohou vydat po zhruba dvoukilometrových trasách. Ty jsou označené turistickými značkami.