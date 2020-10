Krajským vítězem soutěže v kategorii obnovy nad dva miliony se Brtnice stala díky obnově zámeckého parku. V posledních letech zde bylo zapomenuté a zanedbané místo plné náletových dřevin. Nyní se zde mohou procházet a trávit volný čas jak místní občané, tak návštěvníci města.

Prostory lze využívat na různé kulturní akce a oslavy významných událostí. „Měla jsem z ocenění radost, obnova zámeckého parku je několikaletá záležitost a cesta k tomu, aby to vypadalo tak, jak to vypadá, byla náročná,“ usmívá se starostka.

Potěšilo jí, že byla snaha radnice oceněna. „Už to není tak významné, jako když jsme získali Historické město roku, ale je to jiskřička, která dodá energii do další práce,“ připomněla, že nejde o jediné ocenění, které Brtnice za poslední roky získala.