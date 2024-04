U základní školy v Brtnici vznikne nové hřiště. Radnice se navíc rozhodla vše připravit pro případné umístění nafukovací haly.

Projektované školní hřiště bude včetně běžecké dráhy. „Nyní tam není prakticky nic,“ okomentoval aktuální stav starosta Jan Přibyl. V Brtnici je sice tělocvična, ale s hraním míčových sportů je to složité. „Není to regulérní hřiště. Člověk si zvykne, že je okolo málo místa, ale hrát zápas se tam nemůže,“ vysvětlil starosta.

Cena nového hřiště zatím není jistá, vše se projektuje. Při projektování nového hřiště chce radnice rovnou vše připravit, aby bylo možné v budoucnosti investovat do nafukovací haly. Těch je na Vysočině jako šafránu. „Uvidíme, jestli jí budeme kupovat, nebo ne, ale chceme to mít připravené. Bude záležet, co udělají také ceny energie,“ poodhalil starosta s tím, že právě ceny za elektřinu pomůže snížit fotovoltaika, která bude na škole.

