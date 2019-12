„Pětadvacetiletý Honza Pleva pracoval v technické skupině města Brtnice, staral se o úklid v obci a veřejnou zeleň. Dobrovolně pomáhal na kulturních akcích a ve sboru dobrovolných hasičů v Brtnici,“ sdělila starostka Brtnice Miroslava Švaříčková s tím, že šlo o pracovitého a hodného hocha.

Peníze, které se díky dárcům podaří shromáždit, rodině pomohou v mnoha směrech. Půjdou na vytvoření bezbariérového prostředí v domě, na koupi a úpravu auta pro zdravotně tělesně postiženou osobu, na pokrytí nákladů spojených s léčbou a na pořízení invalidního vozíku.

K neštěstí došlo během letošních letních prázdnin, vážně zraněného mladého muže vrtulník transportoval do brněnské nemocnice. „Tři měsíce jsme nevěděli, co bude. Zda syn vůbec přežije. Stalo se to tak, že si zašel po pracovní době na pole na hrách a když uviděl přijíždějící traktor, snažil se před ním schovat do vysoké trávy. Špatně vyhodnotil situaci, špatně odhadl šířku lišty u sekačky a dopadlo to tak, jak to dopadlo," sdělil otec Richard Pleva. Smutná událost tehdy otřásla celou Brtnicí a okolím.