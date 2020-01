Celá akce už se pochopitelně chystá, radnice si nechala ušít i několik nových kostýmů. Postavy pak budou v průvodu přesně seřazeny, vychází se ze zámku a časový program je naplánovaný s přesností na minuty. „Majitel zámku Brtnice s tradičním začleněním zámeckého areálu do morového průvodu počítá,“ poodhalila aktuální vývoj situace starostka Brtnice Miroslava Švaříčková (ODS).

Přípravy odloží opravu sýpky

Přípravy morového průvodu navíc ovlivní probíhající opravy sýpky. Právě tam jsou totiž uloženy kostýmy. Radnice bude tedy muset plánovanou výstavbu vnitřního schodiště a výtahu odložit na podzim.

Zatímco historický morový průvod projde městem až v neděli 30. srpna, další akce se chystá už na polovinu května. Městské slavnosti, kdy se připomene dvacet let od povýšení Brtnice na město, budou letos 16. května. Hned druhý den, 17. května je připravena slavnostní vernisáž sezónní výstavy v Rodném domě Josefa Hoffmanna s názvem 15 let Muzea Josefa Hoffmanna. „Bude to docela náročný rok,“ pousmála se starostka.