Radnice pomáhá místním od samého začátku očkování. „Naše sociální služby vyřizovaly registraci a ty nejstarší uživatele domu s pečovatelskou službou jsme vozili na očkování do Jihlavy. Následně se nám díky očkovacímu týmu doktora Kopuletého a Rohovského z Třeště podařilo naočkovat téměř všechny uživatele domu s pečovatelskou službou,“ popsala starostka s tím, že aktuálně je v pečovatelském domě proočkovanost pětadevadesát procent.

Přístup lékařů i zdravotníků byl opravdu profesionální, nevznikl žádný problém.

Neboť praktičtí lékaři ve městě nezahájili na jaře očkování seniorů, radnice oslovila mobilní tým z Třeště a zorganizovala očkování v místním kulturním domě. Vakcínou tam bylo naočkováno jedno sto dvacet jedna seniorů. „Očkovací tým jezdil očkovat i domů k ležícím, což jsme velmi ocenili. V kulturním domě byli očkováni občané nad sedmdesát a osmdesát let, pro které by bylo problematické dostat se do očkovacího centra v Jihlavě či Třešti,“ vysvětlila starostka.

Zatímco v kulturním domě očkovali zdravotníci Modernou, v pečovatelském domě to byla AstraZeneca.