Název piva vzešel z hlasování na sociálních sítích. Ve většině návrhů bylo nějakým způsobem obsaženo slovo med, ostatně i brtník je včelař staročesky. „Brtník byl člověk, který vybíral brtě, což byly včely v úlu nebo v dutinách stromů,“ popsal sládek Marcel Hofman, podle kterého je nové pivo výborné.

Starostu Vladimíra Brtníka tato shoda náhod pobavila. „Z pivovaru se mě ptali, jestli by mi to nevadilo. Já jsem řekl, že jsem naopak poctěn. Je to náhoda, že zrovna Brtník je starostou, tak tomu ale nebude vždy a věřím, že to pivo bude i v době, kdy Brtník už starostou nebude,“ sdělil Deníku s úsměvem.