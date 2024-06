Překvapil vás zisk křesla v evropském parlamentu, nebo jste jej přeci jen v souladu s předvolebními průzkumy očekávala?

Doufala jsem v něj, ale do poslední chvíle jsem si jistá nebyla. Kandidátka byla totiž jako celek velice silná, plná osobností a kroužkování s tím mohlo pohnout. Páté místo rozhodně nebyla jistota i s ohledem na nejistý výsledek voleb. Rozptyl, který ukazovaly předvolební průzkumy, byl dost zásadní. Takže – zisk křesla mně velice mile překvapil.

Vnímáte výsledek jako určitou satisfakci za všeobecně známé problémy, kterými jste si v posledních sedmi letech prošla?

Ano, jistou satisfakcí mi je velké množství preferenčních hlasů – téměř bez jakékoliv kampaně. Bez sítí, bez diskusí, bez článků. Shodli jsme se totiž na tom, že chceme vést pozitivní kampaň zaměřenou opravdu na odbornější témata a směrovanou k EU. Moje aktivní účast by ji mohla posunout někam jinam. A to nikdo z nás nechtěl.

Jana Nagyová narodila se 26. září 1970 v Košicích

od roku 2009 žije v Jihlavě

v jihlavském zastupitelstvu byla od roku 2014

na začátku roku 2018 se z politiky stáhla

v roce 2022 se vrátila do politiky

Ale do Bruselu jste se dostat chtěla, je to tak?

Ano, dodnes si pamatuji moment, kdy jsem byla poprvé v evropském parlamentu v roce 1997, na exkurzi, a říkala si, že tahle práce by se mi moc líbila. A „už“je to tady (úsměv). No, ale na rovinu – práce v evropském parlamentu není žádná procházka růžovým sadem a v současné celoevropsky dost vyostřené době očekávám, že to bude náročnější, než kdy předtím. Ale těším se, ne že ne. Splnil se mi dávný sen.