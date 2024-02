Led na parkánu ale nepřichází v úvahu. „Určitě nebudeme dělat dvě ledová kluziště. Chlazení, energie a další náklady jsou vyšší, a navíc si myslíme, že to ani není potřeba ve městě velikosti Jihlavy,“ tlumočil Ryška názor vedení města. „Kluziště si přála Brána Jihlavy, ale pro ty, co umí bruslit, to není velký zážitek. Plocha také tupí brusle, to se ví, ale pro malé děti s rodiči je to ideální,“ dodal náměstek primátora Martin Laštovička.

Je přitom otázka, jestli by ledová plocha něco vyřešila, děti totiž často padají a člověk se musí mít na pozoru, což nějakou svižnější jízdu stejně znemožňuje. „Chtěla jsem se projet taky trochu svižněji, ale to na těch deskách nejde, navíc je tu hodně dětí s nejistými pohyby,“ potvrdila před časem návštěvnice kluziště Hana Čápová.

Zájem je přitom značný, podle radnice je návštěvnost srovnatelná s rokem 2019, kdy bylo bruslení v centru města novinkou. Každý měsíc se na malém kluzišti vystřídalo kolem tří tisíc lidí. „S návštěvností jsme velmi spokojeni, ukázalo, se že jde o nejoblíbenější zimní atrakci v Jihlavě, přesnější čísla budeme teprve vyhodnocovat,“ sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Bruslení v Jihlavě. Kromě kruhového kluziště mají letos svou plochu i děti

Kvůli obyvatelům v okolí se přitom na ploše nemůže hrát hokej. „Budeme přemýšlet, jestli to tam nechat. Pokud to tam necháme, uděláme trochu lepší zázemí, záchody a eventuálně i občerstvení, ale možná to přesuneme někam jinam,“ předeslal primátor. Letos bude možnost bruslit na parkánu až do konce února.

Očekává se, že začínající jarní prázdniny budou rodiny lákat nejen na kluziště u Brány Matky Boží, ale i na náměstí, kde je ještě týden k dispozici kruhová ledová plocha. Sportovat lze také v areálu Českého mlýna, kde mají okruh běžkaři, v provozu je i sjezdovka na Šacberku. Vodní ráj pak láká na slevy.