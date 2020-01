Síla ledu je nyní v nejlepších případech několik centimetrů a to je pořád málo. „Ledová celina může být navíc vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak prolomení ledu i při mírném zatížení,“ varoval Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy. Zároveň připomněl, že vodárenské nádrže Hubenov a Nová Říše na Jihlavsku mají vymezená ochranná pásma, kde platí zákaz vstupu obecně.

Aby bylo bruslení bezpečné, musí být led silný deset až patnáct centimetrů. Na to je potřeba, aby mrzlo několik dní. Dostatečná síla ledu se pozná ve chvíli, kdy je led celistvý a na hladině nejsou mokrá oka, napoví i situace u výpusti či stavidla – když je led i zde, je to dobré znamení. „Případně můžete vzít kámen velikostně jako hlava a zkusit ho hodit na rybník. Když nepropadne, měl by led unést i člověka,“ poradil v minulosti předseda vysočinské pobočky Vodní záchranné služby ČČK Petr Němec.

Bruslaři přesto nemusí smutnit. Svému oblíbenému sportu se mohou věnovat na stadionech v Jihlavě či v Telči a také přímo na náměstí v krajském městě Vysočiny nebo v Polné. A třeba v Malém Beranově v uplynulých letech bruslili na ploše fotbalového hřiště. „Každou zimu to nevyjde,“ uznal starosta Luděk Hůlka. Hlídat teplotu není třeba – že by se někdo probořil do řeky tam prostě nehrozí. „Ale v určitém okamžiku už bruslit nejde,“ dodal starosta.