Hned dvě kluziště letos pro veřejnost připravilo vedení města v Jihlavě. Na obě je vstup zdarma a daří se díky nim uspokojit nároky těch, kteří již bruslit umí, i dětí, které se to teprve učí.

Bruslení v Jihlavě. Kromě kruhového kluziště mají letos svou plochu i děti | Video: Deník/Martin Singr

Kluziště na Parkánu rozhodně nepůsobí nijak velkým dojmem. Naopak se jedná o docela útulný kout stranou od ruchu města, kde dělají děti své první krůčky na bruslích. Umělý povrch je k tomu více než vhodný. I když neklouže tolik jako led, je každou chvíli některé z děti na zemi. Naštěstí nepadají z velké výšky, navíc do měkkého, tak se vše obejde bez breku, o zranění ani nemluvě.

I když se nedá vyloučit, že by se sem někdy přišli učit bruslit také dospělí, v neděli dopoledne jsou tu rodiče výhradně jako doprovod. „Chtěla jsem se projet taky trochu svižněji, ale to na těch deskách nejde, navíc je tu hodně dětí s nejistými pohyby. Ale to nevadí, naučíme tady bruslit dcerku a pak budeme chodit na náměstí,“ usmála se Hana Čápová.

Na Vysočině někdo úmyslně otrávil dravce, jednoho se pokoušejí zachránit

Na kluzišti mezitím možná dělají první krůčky budoucí hvězdy NHL nebo světové krasobruslařky. Zatím se ale nejistě drží mantinelu či rodičů. „Ty na těch bruslích chodíš, to není bruslení,“ komentuje jeden z rodičů styl své ratolesti. Může ukazovat co je bruslení, jak chce, dítko dál na bruslích cupitá. Většina dětí má brusle „jako dospěláci“, pár jich ale také má dvě želízka připevněná na botách. Každý se zkrátka učí po svém.



Nahrává se anketa …

Ti, co už bruslit přeci jen umí, pak míří na Masarykovo náměstí, jedno z největších v republice. Na jeho horní část se tuto zimu vrátilo oblíbené kruhové kluziště kolem morového sloupu Bruslení v centru Jihlavy. Kromě kruhového kluziště mají letos svou plochu i děti. Jezdí tam malé děti, mládež, rodiny i senioři, zkrátka všichni. S příchodem tmy pak začíná vynikat vánoční výzdoba, nasvětlené je konec konců i kluziště a tak se tam může bruslit až do devíti hodin večer. Na Parkáně se mimochodem končí o dvě hodiny dříve.

Venku přituhne. Teploty spadnou až k minus 15 stupňům, varují meteorologové

Komu by snad při sportování vyhládlo, může se občerstvit u posledních pár stánků, které v místě zůstávají a užívat si zimní atmosféru. Čerstvě napadaný sníh tomu jen pomáhá. Jen teplota pět stupňů pod nulou a občasný vítr dlouhému postávání venku příliš nepřeje. Zahřát se na bruslích je jednoduše to nejlepší, co se v těchto dnech dá v centru Jihlavy dělat.