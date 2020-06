Karel Veselý, který byl postaven do čela procesu, byl odveden od manželky s dvěma malými dětmi. Marně psala ona i jeho matka žádost o milost tehdejšímu prezidentu Gottwaldovi.

Členové odbojové skupiny, kterou Veselý založil, plánovali odstranění nejaktivnějších funkcionářů komunistické strany v Jihlavě, akce ale byla neúspěšná. „Rod, Veselý a Tuček skončili na šibenici za něco, co by v normálních poměrech nemělo šanci projít,“ zdůraznil před domem Karla Veselého historik Libor Svoboda. „Je naprosto děsivé, že byl někdo oběšen proto, že se bavil o tom, že by mohl někoho zabít,“ dodal.

V dnešní době je již složité rozklíčovat, co byla skutečně práce skupiny kolem Veselého a co byl konstrukt Státní bezpečnosti. „Všichni byli podrobeni mimořádně brutálním výslechům. Tehdejší krajské velitelství Státní bezpečnosti v Jihlavě bylo proslulé mimořádnou brutalitou,“ řekl Svoboda. Lidé, kteří mučení přežili, prý říkají, že se po třech dnech přiznali k čemukoliv.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ve svém projevu u sousoší Zaváté šlépěje na hřbitově řekl, že dnes prodáváme svojí svobodu za sliby a regulace. „Dovolujeme, aby radikální a nenávistné nálady znovu sílily. Pokud to tak necháme, může to být pár let a začne se zatýkat pro jiný politický názor,“ varovala primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Zdeněk Hadra z Ústavu pro studium totalitních režimů pak v proslovu připomněl, že v komunisty třímaném Československu bylo z politických důvodů popraveno téměř dvě stě padesát osob. Téměř dvě stě tisíc prý skončilo z politických důvodů ve vězení, dalších více než dvacet tisíc osob bylo bez soudních rozsudků odesláno do táborů nucených prací. „Tito lidé kriticky mysleli, dokázali rozlišovat a jejich osudy byly pro naší zemi škoda,“ uzavřel.