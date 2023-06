Vyhlídková věž by měla být přístupná z Polní ulice, po lávce dlouhé čtyřicet metrů by se lidé dostali nad pumptrack. Výška osmadvacet metrů by pak nabídla slušný výhled do okolí. Přístup by byl možný také od cyklostezky přes točité schodiště, mohli by tam tak zastavit i cyklisté projíždějící kolem. „Z výšky je vidět celé údolí řeky Jihlavy, bylo by tam posezení a mohl by to být takový turistický jednodenní cíl pro cyklisty i místní,“ plánoval si bývalý starosta.

S příchodem teplých dní cyklostezka opět ožívá a rozhledna by mohla být lákavá. Ne však pro všechny.

„Podle mě u cyklostezky bohatě stačí pumptrack, už tak je tam živo až moc, na jaře a v létě se tam člověk pořád musí někomu vyhýbat. Další turistická atrakce by to jen zhoršila,“ podělil se o svůj názor cyklista Richard Habermann z nedalekých Vysokých Studnic.

Rozhledna nad cyklostezkou



- výstavba rozhledny by vyšla odhadem na osm milionů



- rozhledna by byla ve výšce osmadvacet metrů nad pumptrackem



- současné vedení městyse s realizací nepočítá

Ani současné vedení městyse není rozhledně nakloněno. V rozpočtu musí brát v potaz velké výdaje na příští roky. Prioritu má řešení kapacitních problémů ve školce i škole nebo zkapacitnění čistírny odpadních vod včetně napojení místní části Otín na kanalizační síť.

Rozhledna není tak zásadní. „S projektem nás nikdo neseznámil, ale víme o něm. Zatím jsme se mu podrobně nevěnovali, nejsem si však jistý, jestli je to dobré místo pro rozhlednu,“ zhodnotil současný starosta Martin Dvořák. „Na té stráni vždy býval les a pokud tam opět vyroste, může se stál, že by lidé koukali do stromů,“ vysvětlil.

Zdroj: Deník/Martin Singr

S lesem pod rozhlednou přitom kalkuloval i Wölfl, podle něj by to mohlo být atraktivní. „Třeba na Šumavě jsou stezky v korunách stromů, na to v Lukách nemáme peníze, ale lávka v korunách stromů by byla reálná,“ uvažoval s tím, že cena je kolem osmi milionů. Současná inflace může způsobit nárůst, na druhou stranu mohou firmy ve výběrovém řízení přijít i s nižší částkou.

Rozhledna by v odhadované ceně byla zajímavá konstrukčně a udělaná z kvalitních materiálů. „Je tam tvrdé dřevo, železo, něco to stojí, ale byla by to pomoc pro turistiku a lidé by měli další důvod vedle koupaliště a Kolničky, proč v létě navštívit Luka,“ zhodnotil bývalý starosta a současný opoziční zastupitel Wölfl.

Projektu by se současné vedení městyse věnovalo pouze v případě, že by získalo výrazné dotace. Tomu ale současná situace příliš nenahrává, státní dotace se výrazně snížily a nelze předpokládat, že by z louckého rozpočtu šlo méně než čtyři miliony. A to je podle Dvořáka příliš.