Skeptické názory zní už roky. Poslední dobou se ale zdá, že pesimistů je většina. „Stejně to dojde do fáze, a je to pouze otázka času, že to bude stát takový randál, že to prostě nepůjde. Jen si to pořád nikdo nechce moc přiznat,“ uvedl například Jan Čermák. „Nevím, z jakých informací kritika vychází. Já pořád počítám s tím, že halu postavíme,“ reagoval jihlavský radní a manažer výstavby Horácké arény David Beke.

Nyní se blíží den D. Po několika odkladech skončí možnost podávání nabídek na výstavbu, a to ve čtvrtek 28. července v deset hodin dopoledne. Ještě ten den by se veřejnost mohla dozvědět, jestli nějaké nabídky vůbec přišly. „Částky zveřejníme až v momentě, kdy budeme vědět, že nabídky splňují kvalifikační kritéria. Budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve,“ slíbil v úterý odpoledne Beke.

Již nyní je ale zřejmé, že se do plánované částky 1,4 miliardy korun firmy nevejdou. Deníku to již dříve potvrdil náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška. Zároveň odhadl, že to bude pod dvě miliardy korun. Že finální částka bude začínat dvojkou naopak prorokoval už loni na jaře krajský zastupitel za Hnutí ANO Martin Kukla.

Celý projekt je navíc ve skluzu. Výběrové řízení prodloužily dotazy zájemců. „Firmy se ptají na podrobnosti k projektu, který je složitý. A dokud se budou oprávněně ptát, musíme jim ze zákona odpovídat nebo upřesňovat,“ vysvětlil David Beke. Za dalším zpožděním oproti harmonogramu pak stál také covid a válka na Ukrajině.

Po otevření obálek bude následovat ověřovací fáze, která trvá pětačtyřicet dní. „Pokud budou částky akceptovatelné, stavíme rovnou. Pokud budou vyšší, musí se svolat mimořádně zastupitelstvo a bude se řešit, jestli je to v silách města, nebo není,“ uvedl Beke s tím, že řešením může být například spolupráce s firmami nebo přeprojektování celé haly. Tato možnost by nesla velké úpravy a vyžadovala by změnu stavebního povolení.

Opozice na posledním zasedání kritizovala, že se vybavení zimního stadionu odváží do Pelhřimova, když vedení města neví, jestli bude reálné novou halu vybudovat. „Představte si, že otevřete obálky a budou tam dvě, tři miliardy. Máte variantu, co budete dělat dál,“ ptal se bývalý primátor a opoziční zastupitel Rudolf Chloupek. Petr Ryška mu odpověděl, že pelhřimovský stadion musí splnit licenční podmínky první ligy, aby tam mohla Dukla hrát.

Ke stavbě Horácké multifunkční arény má výhrady i jihlavský podnikatel a kandidát na primátora Radek Hošek. Sám vznik haly celokrajského významu vítá, vadí mu ale organizace stavby a nedostatek komunikace s občany. „Pokud při otevření obálek zjistí, že je aréna moc drahá, chtějí si půjčit víc peněz a nehorázně zadlužit město. Nebude na tak potřebné opravy ani nové projekty pro občany. Město má už dnes vnitřní dluh na správě a dlouhodobě zanedbané údržbě vlastního majetku více jak jednu miliardu korun,“ řekl Hošek a dodal: „Vedení města navíc nemá žádný záložní plán. Kdyby ho mělo, tak by nám ho už dávno představilo.“

Bývalý primátor Rudolf Chloupek v úterý 26. července odpoledne Deníku potvrdil, že stále nedostal žádnou oficiální odpověď týkající se jiné varianty. „Pochopitelně jsem se současných představitelů města ptal opakovaně. Odpovědi byly různé – od opravy střechy přes omezení rozsahu stavby po nekonečný optimismus. Je zřejmé, že současné vedení nemá jednotný názor a jsem sám zvědavý, s čím přijde po otevření obálek s nabídkami na stavbu nové multifunkční haly,“ řekl Chloupek.

Beke se však s překvapením hájil tím, že čtyři varianty dalšího postupu zastupitelům prezentoval během zasedání, které mohla sledovat i veřejnost.

Současná ekonomická situace vede k úvahám, zdali vedení města příliš neotálelo s rozhodnutím, jak dále. „Problém mohl být vyřešen alespoň v podobě, v jaké jsme dnes, již v roce 2014 nebo 2015, kdy jsme v původní koalici s ODS a Fórem Jihlava navrhovali architektonickou soutěž, která měla zvážit obě varianty a navrhnout vhodnější řešení. Bohužel zejména díky Fóru návrh neprošel,“ připomněl Chloupek, který přišel s myšlenou nové haly za městem už v roce 2006, kdy poprvé zasedl v zastupitelstvu.

Do příprav navíc mohou ještě promluvit komunální volby, které se konají na konci září. „Doufám, že po volbách nové vedení města smete tenhle nesmysl v centru města ze stolu a začne se stavět normálně na zelené louce,“ uvedl například David Bartoš z Jihlavy. Jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban si však nedovede představit, že by v této fázi přišla změna. O tom, že by se CZ Loko arena jen opravila, příliš neuvažuje ani opoziční zastupitel Radek Popelka. „Na zásadní změnu je příliš pozdě. Stávající hala je zavřená a pomalu se rozprodává," připomněl.

Zcela nepředstavitelné pro všechny pak je, že by se CZ Loko aréna zbourala a nová hala nevznikla. „Nedovedu si představit, že by se stávající zimní stadion zboural bez náhrady. Mnoho odpůrců jakékoliv výstavby nového sportoviště problém zužuje pouze na profesionální sport, což je zásadní omyl. Jsem přesvědčený o tom, že nynější CZ Loko aréna musí být minimálně nahrazena odpovídající halou,“ uzavřel Chloupek.