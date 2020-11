Bude v Polné i letos kluziště? Naděje stále žije

Polná – V pátek 28. listopadu mělo začít v Polné fungovat kluziště, které by mohli lidé využívat až do konce jarních prázdnin, tedy do začátku února. Zatím ale není nic jisté.

Bruslení na umělém kluzišti na Husově náměstí v Polné. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Situace se kvůli koronaviru značně komplikuje. „Je víc než jasné, že kluziště od 28. listopadu, jak bylo plánováno, určitě nebude,“ potvrdil po jednání s hygienou v pondělí 23. listopadu Deníku starosta Polné Jindřich Skočdopole. Naděje však stále žije. Pokud se opatření dle Protiepidemiologického systému dostanou na třetí stupeň, bylo by otevření kluziště reálné. Radnice sedmého prosince definitivně rozhodne, jestli se od patnáctého prosince bude bruslit nebo ne. OBRAZEM: Sněhu v obří lednici v Novém Městě je málo, nevystačí ani pro závody Přečíst článek › Starosta by byl rád, kdyby veřejnost měla kluziště v parku na Husově náměstí k dispozici i letos. „Je to velice složité, protože všechny ostatní akce, mimo malé drobnosti při rozsvícení stromu, odpadávají,“ podotkl závěrem Skočdopole.

