Starosta Telče Vladimír Brtník řekl, že ve městě jsou na nový záměr dva pohledy. „Určitá část obyvatel říká, že jsme se dočista zbláznili, zanikají malé obchůdky po městě a výstavbou dalšího supermarketu se konkurence ještě zvýší. A pak máme další skupinu, která říká, pojďme zde vybudovat další supermarket,“ tlumočil starosta hlasy místních.

Jak Deník zjistil, pro samotný Lidl je tato lokalita zajímavá. „Společnost Lidl by ráda postavila v Telči novou moderní a ekologickou prodejnu, nicméně aktuálně jsem ve fázi hledání vhodných pozemků,“ uvedla mluvčí Iveta Barabášová. Řetězec už před pár lety vedl s vedením města dialog. Stalo se tak ještě dříve, než se Vladimír Brtník stal starostou.

Tehdy Lidl jednal se soukromými majiteli v lokalitě Mokrovce. „Je to louka u potoka a tam toho moc nepostavíte. Územní plán to ale dovoluje,“ přiblížil Brtník podobu pozemků. Další plochou k výstavbě byly bývalé Uhelné sklady v Jihlavské ulici, ta ale nakonec po propočtech vyšla jako příliš malá pro supermarket. „Jestli se řetězec domluví se soukromými majiteli, to je na nich,“ dodal starosta města.

Dle hlavy města si každý řetězec velmi dobře spočítá, jestli se mu vyplatí v Telči působit, nebo ne. Zatím má Telč jen Tesco a JMB ve směru na Dačice, místními nazývaný Jim Beam.

Daleko blíže než v Telči jsou novému supermarketu Lidl ve Velkém Meziříčí. Tam bude součástí nově budovaného obchodního centra, které otevře ještě letos. „Předvánoční sezona se stoprocentně stihne. Takový je cíl a záměr nás pronajímatelů i nájemců. Pokud bych měl určit nějaký měsíc, bylo by to září,“ předeslal projektový specialista Martin Slavata z developerské firmy Traxial.

Další vhodné pozemky pro své prodejny Lidl dle mluvčí nadále hledá. „Rozhodující je přitom vždy spádová oblast. Trend spatřujeme v komfortním nákupu s důrazem na výběr čerstvých a kvalitních potravin,“ uzavřela Barabášová.

