„Tradici vepřových hodů začal jeden místní řezník, členové motoklubu nejprve pomáhali, potom ji převzali úplně,“ upřesňuje Jana Kodysová. Kromě toho se spolek podílel i na setkání veteránů nebo dělal vánoční florbalový turnaj. Stejně jako jiné spolky, i hodický motoklub pak zastavil covid.

V případě plesu to ale bylo těsné. „První opatření přišlo začátkem března a my měli ples mít 14. března. Stihli jsme začátkem měsíce prodat lístky, prodali jsme všechny a s velkou slávou jsme o týden později lidem vraceli peníze,“ vzpomíná si členka motoklubu. Pro peníze zpět si nepřišli jen asi tři lidé. „Všem to ale bylo líto a říkali, že si to příští rok vynahradíme. Ale jak je vidno, nebude to ani letos,“ dodává.

Málokdo si tehdy v březnu myslel, že bude utlumená činnost tak dlouho. „I když v létě to bylo rozvolněnější, přípravy akcí zaberou kolikrát i týdny až měsíce, takže jsme se rozhodli, že nic dělat nebudeme. A když si promítneme epidemickou situaci, bylo to rozhodnutí správné,“ ohlíží se Kodysová za loňským rokem.

Letos zatím Hodický motoklub vyčkává. „Nikam se nehrneme,“ potvrzuje Jana Kodysová a pokračuje: „Nevypadá to tak, že by se mělo v blízké době něco konat a moc to nevidím ani na podzim, že by byla situace lepší. Nechceme nic slibovat, ale kdyby to situace dovolovala, rádi přichystáme alespoň vepřové hody.“