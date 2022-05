Téma cen jízdného vrátila do jednací síně petice, kterou organizovali pod hlavičkou Moravského zemského hnutí Zdeněk Kučírek a Jakub Kameník. Sedmasedmdesát podpisů na ní odmítalo navýšení seniorského jízdného ze stávajících sto dvaceti na tři sta pětašedesát korun ročně.

Diskuze byla ve znamení souboje koaličních zastupitelů s opozicí. „Od sedmdesáti let v Třebíči je to za sto dvacet korun za vydání průkazky. Každý rok si pak důchodce do kanceláře zajde a zdarma jezdí další rok,“ říkal opoziční Petr Paul. „Tam ale starobní důchodci do sedmdesáti let platí takřka plné jízdné,“ doplnil ho koaliční Josef Kodet. Podle něj není částka tři sta pětašedesát korun na krajské město dramaticky velká.

Podle Kodeta je vhodné tarify přehodnocovat častěji než jednou za deset let. „Před deseti lety odeslání dopisu stálo deset korun, minimální mzda byla osm tisíc korun, dnes jsou ta čísla trojnásobná,“ porovnal.

Náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Vít Zeman pak doplnil, že v MHD jezdí osm až devět tisíc seniorů, celkem zhruba sedmnáct tisíc lidí, tedy necelá polovina Jihlavy. „Naším velkým cílem je, aby se do MHD dostalo daleko více lidí. To je jediná cesta, aby to městu pomohlo,“ usoudil a vzkázal seniorům, že město vyčleňuje třetinu svého investičního rozpočtu na kvalitní MHD. „Město to stojí sto dva milionů korun,“ uzavřel.