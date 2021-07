Nejlepší osvěžení v letním žáru nabízejí Jihlavanům stinné lesy kolem Jihlavy. Tvrdil to vrchní lesní rada Stanislav Ambrož už za první republiky.

Altán v lesoparku Heulos nabízel odpočinek a za deště se bylo kam schovat. Jihlavané si jej oblíbili. | Foto: Reprofoto: Stanislav Jelínek

"Kdo miluje samotu, najde ji v odlehlém lese Klocu dvanáct kilometrů jihozápadně od Jihlavy. Turista tam pod klenbou bukových velikánů za den sotva potká člověka. Automobilista za jízdy z Jihlavy do Pelhřimova vídá u silnice nad zaniklou osadou Brádlem popásat se polokrotké srny. V Bílém Kameni, osm kilometrů severozápadně od města, napájí živá voda, neobyčejně studená, potůčky, bohaté na pstruhy. Když pak teplé sluneční paprsky krásného jihlavského podzimu ozáří stinné lesy, rok co rok objeví se úroda hub až do zamrznutí,“ přiblížil první muž jihlavského lesního úřadu Ambrož.