Co se týká tras, to se asi člověk rychle naučí…

Ale bude to jiný okres, dojíždění za prací, to nebude hrát roli?

Důležité bude, co nová firma řidičům nabídne. Nejedná se jen o mzdové podmínky, ale i o pracovní prostředí, vozový park, uniformy, sociální zázemí. To vše je důležité. Když se člověk dnes podívá na Icom transport, řidiči jezdí v upravených uniformách, vozidla jsou zánovní a čistá, udržovaná v autorizovaném servisu. Mají pravidelné prohlídky a když se cokoliv rozbije, řidič nemusí nic řešit. Zavolá dispečerovi a on se o všechno postará.

Zajímalo by mě, kde vzniká rozdíl v cenách při výběrovém řízení – odpisy za autobusy jsou ve firmách obdobné, ceny paliva také, výrazně se neliší ani mzdy řidičů, tak jak může být někdo levnější než konkurence?

To by zajímalo i mě osobně. Co jsem slyšel, tak extra velká cena na kilometr nebyla, že by na tom firmy ,rejžovaly´. A firma, co sem přijde, tady nemá žádné zázemí, Icom transport tady má všechno – dílny, servis, dispečink, zázemí pro řidiče. Nová firma tu začíná od nuly, bude muset vybudovat zázemí, parkování pro vozidla a pak mě zajímá, jak mohla i přesto vyhrát. Třeba to bude dotovat z oblasti, kde si vydělá více. Nebo řidiči nebudou mít tak vhodné podmínky, přijde mi, že tam jsou trošku nižší mzdy. Nemají tam ani uniformy, na tom se taky ušetří.

Může se takové šetření projevit na kvalitě, tedy menším komfortu pro cestujících? Nebo očekáváte, že to si kraj ohlídá, aby úroveň neklesla?

Samozřejmě to může ovlivnit komfort pro cestující. Pokud firma platí méně, dobří řidiči radši zůstanou u Icom transportu. Kde si člověk vydělá méně, tam jsou méně zdatní řidiči. I ta uniforma a upravený řidič dělá hodně. Řidič by se měl k cestujícím chovat slušně, to souvisí s příjemným prostředím. Když tam bude špinavý řidič, který bude sprostý, nepříjemný a neochotný, to může vést k tomu, že cestující příště radši pojedou autem.

ICOM na Jihlavsku končí. Kraj Vysočina vybral ČSAD Autobusy České Budějovice

Busem už informoval, že v Jihlavě vybuduje parkování a servis pro autobusy. To vyžaduje dost velké prostory, je ve městě vůbec někde tolik místa? Nebo vidíte jako reálnější domluvit se a využívat prostory, které má Icom transport?

To je spekulace. Ale odhaduji, že pro novou firmu možná vyjde levněji si prostory pronajímat od Icom transportu včetně zajištění servisu. Ale já být firma, která přišla o oblast, tak bych extra nápomocný někomu novému nebyl. Přímo v Jihlavě moc variant, kde parkovat větší množství autobusů, ale není.

