Ta jsou klidným městysem. Na druhou stranu tam nechybí obchody, škola a školka nebo pošta a v Jihlavě je člověk za deset minut. Zkrátka ideální místo pro bydlení nejen mladých rodin s dětmi. „Když se podíváte na to, za kolik se prodává stavební pozemek v Lukách a v Brtnici nebo v Polné, máme daleko nejvyšší cenu. A přesto pozemky už skoro nemáme,“ uvědomuje si zájem starosta Viktor Wölfl (STAN).

Do Luk tak míří developeři. Už letos chce jeden z nich postavit třicet rodinných domů na klíč, čímž se městys opět přiblíží ke své místní části Otín i k Jeclovu. „Teď se v podstatě spojíme s místní částí Otín, a hodně se přiblížíme k Jeclovu, což je místní část Velkého Beranova,“ potvrdil starosta.

U cesty na Jeclov pak má tři a půl hektaru pozemků městys, kde by měly v horizontu dvou až tří let vyrůst bytovky. „Ne všichni chtějí bydlet v rodinném domě,“ podotkl starosta. Zároveň má v ruce plány na výstavbu průmyslové zóny, která by místním dala sto až dvě stě pracovních příležitostí.

Další lokalitou, kde již nyní probíhá výstavba, je U Božích muk, tedy u silnice na Vysoké Studnice, kterou chtěl kraj předloni zrušit. V určitých úsecích je velmi strmá a úzká. Jedna nebo dvě lokality jsou také ve směru na sousední Bítovčice. „A pak už tady nejsou žádné plochy“ krčí rameny Wölfl.

Nová výstavba ale přináší i komplikace. „Jsme v kopcích, to je problém například pro tlak vody. Lidé přicházející z rovinatých krajů se pak bojí v zimě jezdit z kopce na ledu,“ popsal Wölfl.

Proti rozšiřování je opoziční KDU-ČSL. „Plánovaná výstavba zásadně změní vzhled městyse. Prakticky již nyní se z Luk pomalu stává nehezké satelitní městečko s takovou městskou anonymitou,“ uvedl lidovecký zastupitel Zbyněk Svoboda a dodal: „Co znehodnotíme, to znehodnotíme i pro další generace a navždy.“

LIDÍ PŘIBÝVÁ, SPOTŘEBA VODY NEROSTE

Strana také před komunálními volbami varovala, že nárůst obyvatel povede k nedostatku vody. „I když přibývá lidí, spotřebiče jsou stále úspornější, lidé šetří a spotřeba vody v posledních letech nenarůstá,“ odpověděl starosta.

Rozšiřování obce a s ním související nedostatek vody bylo téma i předloni ve Zbilidech nedaleko Dušejova, starosta Roman Hejduk (NK) kauzu tehdy označil za předvolební boj.

Zatímco v Lukách díky nově postaveným rodinným domům počet obyvatel roste, v sousední Brtnici stagnuje. A to i přesto, že také tam se staví. „Všichni se nepřihlásí k trvalému pobytu a to mi vadí, protože využívají služeb města,“ uvedla starostka Miroslava Švaříčková (ODS).

Nová výstavba je téma také v menších obcích napříč Jihlavskem, jsou to třeba Větrný Jeníkov, Zhoř nebo Kamenice. Věnují se mu ale také v krajském městě Vysočiny. Tam se staví například v oblasti Handlovy Dvory za obchodním domem Tesco a v městských částech Horní Kosov nebo Hruškové Dvory.

Zastupitelé se tématu nových obyvatel města věnovali na listopadovém zasedání. Lídr hnutí ANO Radek Popelka řekl, že lidé chtějí bydlet v Jihlavě, ale mít bydlení venkovského typu. Výrazně podporovat bydlení v příměstských oblastech ale není podle radního Davida Beke (ODS) vhodné. „Provozní náklady na provoz města budou vždy menší, čím větší bude hustota zalidnění toho města. A my jsme jedno z nejřidčeji zalidněných měst v rámci republiky,“ vysvětlil.