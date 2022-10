Šedesátiletá řidička černé octavie prostě nezastavila na stopce. „Ona tvrdí, že usnula, ale taky uvedla, že si dala kafe a ionťák. Prostě chvátala, víme, v kolik měla být v práci,“ je si jistá Soňa Kuchyňová. Naštěstí měla poměrně velké auto, její Citroën C4 Piccaso se několikrát převrátil přes střechu, kutálel se přes bok. Pak se přední část zapíchla do svahu a až v tu chvíli vystřelily airbagy.

Kuchyňová, která byla v době havárie těhotná, se po chvíli probrala a věděla, že její auto je koly vzhůru. „Uvědomovala jsem si, že jsem těhotná. Pásy mě tlačily, potřebovala jsem se odpoutat. Nebylo to úplně jednoduché, ale povedlo se mi to. Spadla jsem na střechu auta, krvácela jsem z obličeje a deset minut jsem čekala, než přijelo první auto, jehož řidič zavolal pomoc,“ pamatuje si.

Řidička druhého auta, které také skončilo na střeše, se o zraněnou ženu nijak nestarala. „Musely jsme podstoupit mediační aprobační službu, tam jsem ji viděla. Bavily jsme se, ale jakým způsobem to probíhalo, bylo spíše smutné. Zaznělo tam třeba, že když jsem si dělala řidičák, tak jsem měla vědět, že se mi to může stát. Lítost tam nebyla žádná,“ líčí Soňa Kuchyňová s tím, že omluvný dopis přišel za dva a půl měsíce. Žena, která nehodu zavinila, ho prý nemohla poslat dříve, protože měla ruku v sádře a chtěla ho podepsat. Nakonec dostala podmínku na rok a půl.

Mladá žena považuje za malý zázrak, že přežila nejen ona, ale i její v tu dobu ještě nenarozený syn. Když byli její rodiče poděkovat hasičům, dozvěděli se, že kdyby auto dopadlo o centimetr vedle, skončila by nehoda tragicky. „Hasiči se ke mně chovali strašně hezky, když mě z auta vyprošťovali. Jeden z nich si ke mně lehl do auta, já ho poprosila, aby mě obejmul, tak mě objímal a ostatní se snažili mě z auta dostat. V nemocnici se o mě starala hromada lidí, jedna sestřička mě držela celou dobu za ruku,“ děkuje Soňa Kuchyňová záchranným složkám.

Do auta se zpočátku těšila, protože to znamenalo cestu domů, stále si ale uvědomuje, jak jsou silnice nebezpečné. „Když jedu, dívám se na řidiče proti sobě a půlka z nich se vůbec nevěnuje řízení,“ všímá si. Rok nemohla kvůli poškození zraku řídit, jezdila na sedadle spolujezdce, které předtím v havarovaném autě prostě zaniklo.

Teď už začíná jezdit, protože musí, ovšem jen na krátké vzdálenosti. A co by vzkázala řidičům, kteří za volantem riskují? „Že to sakra bolí a ať dávají pozor. Když něco neprovedou sobě, tak někomu jinému a to nikdo nechce,“ říká.

Soňa Kuchyňová byla hostem semináře o bezpečném cestování s dětmi, který se konal ve středu dopoledne v jihlavské Kavárně Paseka. Šlo o charitativní setkání, které zorganizovala krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická Buráňová. „Svoji práci považuji za smysluplnou a dny jako ten dnešní mě opravdu naplňují,“ usmála se s tím, že ráda pomůže všem obětem dopravních nehod. Stačí se obrátit na ni nebo na Bílý kruh bezpečí, se kterým spolupracuje.

Odborníci z Centra autosedaček vysvětlili, že výběr vhodné autosedačky je minimálně na hodinu. Rozhodně nedoporučují kupovat autosedačku na bazarech. Může totiž být po nehodě, navíc materiál stárne. „Když vám tetička poví, že má na půdě sedačku a dá vám ji, neberte si ji,“ vyzvala Dana Albrechtová přítomné maminky.

Děti by neměly v autosedačkách mít bundu, bezpečnější je také cestovat proti směru jízdy. Není podstatné, jestli má sedačka isofix, nebo ne, důležitější je být při poutání dítěte důslední a postupovat podle návodu. A necestovat ve stresu, mít v autě brečící dítě je údajně stejně nebezpečné, jako sednout za volant s jednou promile alkoholu.

Dobrou radou také bylo, aby měly děti okolo sebe jen plyšáky nebo pevně přivázané hračky. Nebezpečné je také mít po autě poházené plné pet lahve nebo CD. „Lidé často nemají představu, jak přísné fyzikální zákony za volantem platí,“ uzavřela krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická Buráňová.