ZAHÁJENÉ A DOKONČENÉ VÝSTAVBY BYTŮ



* Loni stavaři na Vysočině zahájili výstavbu 1895 bytů.

* Nejvíce staveb započalo na Třebíčsku a Žďársku, shodně 430.

* V meziročním srovnání jde o nárůst 8,2 procenta.

* Jde o šestý nejnižší nárůst v republice.

* Loni stavaři na Vysočině dokončili výstavbu 1871 bytů.

* Nejvíce bytů dokončili v Jihlavě, a to 502

* V meziročním srovnání jde o nárůst 20,2 procenta.

* Jde o nejvyšší nárůst v republice.

* V kraji i nadále převládá výstavba bytů v rodinných domech.

Stavaři konkrétně zahájili práce na téměř dvou tisících bytech a bezmála stejný počet jich dokončili. „Zahájených výstaveb bylo nejvíce na Třebíčsku a Žďársku, dokončených na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Oproti roku 2020 sledujeme skoro desetiprocentní, respektive dvacetiprocentní nárůst. Vývoj v kraji tak výrazně předstihl celorepublikový trend, kdy se počet dokončených bytů zvýšil ani ne o procento,“ vyjmenoval Vlastislav Valda z Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě.

Co do nových staveb zaznamenalo nejvyšší meziroční nárůst Jihlavsko. A to více než třicet procent. „Na papíře v číslech a procentech to celé vypadá hezky až nadějně. Tak snad se brzy dočkáme dostupnějšího bydlení. Ta situace je naprosto tristní. A to v celé republice,“ zamyslela se Lenka Brzobohatá z Třebíčska.

Odborníci však nadšené výkřiky z vyhlídky na stovky až tisíce nových bytů mírní. Povolení k výstavbě se totiž dočkaly dlouho plánované projekty, které po letech získaly potřebná byrokratická razítka. „V tomto čase se to naskládalo. Pokud ale tento trend nebude pokračovat dalších pět a více let, problémy s bydlením se nevyřeší,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Minimálně příští rok by pak trend vzkříšení bytových výstaveb pokračovat mohl. Úředníci na Vysočině loni totiž vydali 5,5 tisíce stavebních povolení, což je v meziročních srovnání opět desetiprocentní nárůst. Z toho ve více než třetině případů se jedná o budovy s byty. „Nejvíce vydaných stavebních povolení připadlo na Žďársko. Orientační hodnota staveb, které povolení dostaly, dosáhla výše téměř devatenáct miliard korun,“ doplnil Valda.

Největším bytovým projektem na Vysočině pro tento rok je zahájení výstavby více než tisícovky družstevních bytů ve třech lokalitách v Jihlavě. Konkrétně v ulici S.K.Neumanna, v Handlových dvorech nebo oblast mezi dálničním přivaděčem a Vrchlického ulicí. „V první lokalitě by výstavba mohla začít už letos. V dalších dvou v příštím roce,“ nastínil jihlavský radní Vít Zeman.

Dalších šest set bytů vznikne v Polné na Jihlavsku. Ostatní města v kraji pak chystají řadu spíše menších projektů v řádu desítek nových výstaveb.